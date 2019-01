Krüptoraha väärtus on hetkel viimaste aastate kõrgeim

See oli aeg, mil krüptovahetusplatvormid õpetasid oma klienditoele suunama inimesi otse häire- ja tugikeskuste liinidele, et vähendada langusest tulenevate enesetappude arvu, ja iga krüptot omav inimene võis kas kurbuse või naljaga näha oma kogutud raha ülikiiret kahanemist.

Tõsistele investoritele on langus alati pigem hea uudis. See tähendab, et sama bitcoin, mille ostmiseks tuli 2017. aasta lõpus kulutada üle 16 000 euro, on nüüd kättesaadav 3269 euroga. Inimeste jaoks, kes on otsustanud krüptorahasse ja plokiahela tehnoloogiasse investeerida, ei tähendanud see langus palju muud, kui et varsti on jälle hea aeg oma investeeringute osakaalu suurendada.

Tuleb mõista, et investeerimine on natuke enamat, kui tundmatu „raha“ ostmine, lootes, et paari kuu pärast saab selle maha müüa ning saadud kasu arvelt endale uue telefoni või auto osta. Investeerimisel tuleb anda endast parim, et mõista turgu ja seda, millesse investeerid.

Kui uskuda bitcoini ja teiste krüptorahade väärtusesse, siis on ta kindlasti praegu saavutanud oma haripunkti. Tänaseks on plokiahela tehnoloogia juba igapäevaelus kasutust leidnud. Selle väärtust uurivad nii valitsused, suurkorporatsioonid, idufirmad, pangad kui ka üksikud innovaatorid. On näha, et 10 aastat tagasi loodud tehnoloogia on peagi jõudmas meie igapäevaellu. Samal ajal on näiteks toodud valuuta (bitcoin) hind rohkem kui 4x madalam ajast, mil veel ei olnud tõestust, et see tehnoloogia kunagi kasutusele jõuab.