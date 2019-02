Krüptoturule sisenevad institutsionaalsed investorid

Börsiväline kauplemine (inglise k. Over The Counter ehk OTC Trading) on populaarne institutsionaalsete investorite seas, kes kauplevad krüptovaluutadega suurtes kogustes. Selline krüptokauplemise vorm toimub kahe osapoole vahel ja vahetusturgudest eemal. Börsiväliseid tehinguid käsitletakse sageli maaklerite kaudu, kes pakuvad suuremahulistele kauplejatele kauplemisletti, et täita suuri tehinguid kiiremini ja madalamate tasudega. Alustamiseks peavad kliendid läbima ranged protsessid, sealhulgas kontroll oma kliendi tausta kohta (inglise k. Know Your Customer ehk KYC) ja rahapesutõkestamisega seotud kontroll (inglise k. Anti-Money Laundering ehk AML).

Kas institutsionaalne nõudlus digitaalsete valuutade järgi on tõusuteel? Viimase 12-16 kuu jooksul on analüütikud üle maailma väitnud, et börsiväline turg on oluliselt suurem kui krüptovaluuta vahetusturgudel. Eelmise aasta lõpus näitas TABB Group’i poolt avaldatud aruanne, et Bitcoini börsiväline turg oli vähemalt kaks kuni kolm korda suurem kui vahetusturul. Vahetusturud nagu Binance ja Bittrex käivitasid jaanuaris oma börsivälised kauplemisletid, sest institutsionaalseid investeeringuid nähakse üha enam krüptokaubanduse tulevikuna ning Morgan Stanley, rahvusvaheline investeerimispanga ja finantsteenuste ettevõte, avaldas väga positiivse aruande institutsionaalsete investeeringute suundumuste kohta. Viimased arengud näitavad, et maailma suurimatel vahetusturgudel on nõudlus institutsionaalsete investorite poolt suurenenud, kelle jaoks börsiväline kauplemislett on tulus võimalus. Vigil Capital Binance alustas oma börivälist teenust 23. jaanuaril ja võimaldab teenusepakkujatel teha tehinguid, mis on suuremad kui 20 BTC (69,552 dollarit). Vastavalt oma avaldusele, lootis vahetusturg ühtlasi juhtida potensiaalsed kliendid oma teenistusse, pakkudes kauplemiseks suurtes kogustes erinevaid krüptovaluutasid, mis müüakse üheaegselt sama hinnaga. Institutsionaalse nõudluse suurenemise järel käivitas USA-s asuv Bittrex’i vahetusturg samuti börsivälise kauplemisleti. Suuremad kauplejad saavad kaubelda 200 erineva krüptovaraga, nii nagu standardplatvormilgi, kuid tehingu suurus peab ületama 250 000 dollarit. Vahetusturu tegevjuht ütles: “See pakkumine on uus võimalus Bittrexi jaoks, et veelgi enam edendada plokiahela tehnoloogia kasutuselevõttu kogu maailmas, pakkudes samal ajal meie klientidele hinnakindlust ja kiiret ning lihtsalt võimalust kaubelda suurte digitaalsete varade plokkidega” Käivitatud börsivälised kauplemisletid kasutavad ära institutsioonide kasvavat huvi. Kui tavainimese jaoks võib krüpto tunduda lõhkenud mullina, on institutsionaalsete investorite sisenemine turule positiivne näitaja neile, kes alles kaaluvad krüptoturule sisenemist, sest see suurendab usaldust, näitab legitiimsust ja tõestab, et krüptoraha ei saa väljasurnud olla. Silvia Põld

