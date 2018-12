Krüptovaluuta on juba pikemat aega languses

Viimase nädala jooksul on krüptovaluuta täht Bitcoin langenud umbes 14% ja kuu ajaga 43%. Aasta ajaga on Bitcoin langenud 72% ehk umbes 12 000 dollari võrra.



Bitcoini graafik coinmarketcap.com

Languses on ka kõik teised kuulsamad krüptovaluutad. Näiteks Ethereum on viimase 24 tunniga langenud 16% ja kuuga 61%. Ethereumi hinnaks on hetkel 85 dollarit. Muuseas, selle aasta jaanuaris maksis Ethereum 1350 dollarit.



Ethereumi graafik coinmarketcap.com

Võrreldes aasta taguse ajaga, on krüptovaluuta turg muutunud drastiliselt. Inimesed, kes väitsid aasta tagasi, et tegemist on suure mulliga, võivad rahul olla - neil oli õigus.