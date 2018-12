Krüptovaluutad ja nendega kauplemine

Admiral Markets ja Delfi on alustanud omavahelist koostööd Vigil Capital’iga. Idufirmaga, mille visiooniks on tegeleda finantskonsultatsiooni ja nõustamisega ning luua stabiilne ja kõrge tootlikkusega investeerimisfond.

Koostöö seisneb selles, et Vigil Capital’I kauplejatele ja analüütikutele võimaldatakse Admiral Markets´i poolt 1000 eurot kaubeldavat kapitali, mida kasutatakse Admirali poolt valitud kauplemisplatvormil (Metatrader 4/5) tehingute teostamiseks.

Peale kauplemise teostame valitud kauplemisplatvormil analüüsi konkreetse tehingu põhjal või anname nädalase ülevaate nendele kaubeldavatele instrumentidele.

Lisaks koostame iganädalaselt harivaid ning kasulikke artikleid lugejatele, andes ülevaate krüptomaailmas toimuvast, kirjutame plokiahela kasulikkusest erinevates valdkondades ning uurime objektiivse nurga alt erinevaid krüptomüntide projekte.

Järgnevalt kirjeldame täpsemalt, millised on kaubeldavad instrumendid ning millised on strateegia väljatöötamise põhipunktid.

KAUBELDAVATE INSTRUMENTIDE KIRJELDUS

Valuutadega kauplemine tähendab valuutade ostmist ja müümist paaridena. Valuutade ostmisel ja müümisel peab teil olema informatsioon, milline on paaris olevate valuutade väärtus teineteise suhtes. See vahekord määrab valuutapaari.

Admiral Markets pakub 22 erinevat krüptovaluuta paari FIAT valuutaga (fiat-raha väärtus seisneb selles, et valitsus on seadusega sellele väärtuse määranud) ja 10 krüptovahelist paari.

Tekib küsimus, millistega kaubelda?

Kui võtta arvesse kauplejate isiklikku kogemust teatud krüptovaluutadega, krüptode likviidsust, turukapitalisatsiooni ja volatiivsust, siis neile jäävad silma järgnevad paarid:

1. BTCUSD – Bitcoin vs US Dollar CFD*

2. ETHUSD – Ethereum vs US Dollar CFD*

3. XRPBTC – Ripple vs Bitcoin

Nende kolmega on kauplejatel kõige rohkem kogemust ning need paarid on hetkel turu liidrid erinevates aspektides. Sinna juurde võib lisada BCHBTC (Bitcoin Cash vs Bitcoin) ja BCHUSD (Bitcoin Cash vs US Dollar CFD).

Kindlasti ei tohiks neid liiga palju olla, sest vastasel juhul on liiga palju asju korraga jälgida ja effektiivsuse mõttes oleks vaja ennast piirata.

Täpsem info instrumentide spetsifikatsioonist on kättesaadav Admiral Market’si kodulehelt:

https://admiralmarkets.ee/start-trading/contract-specifications

KAUPLEMISSTRATEEGIA



1. Raha haldamine

Enne kauplemisega alustamist tuleb läbi mõelda, palju oled nõus kapitali riskima. Enamus edukaid kauplejaid ei riski rohkem kui 2% kapitali kogusummast. Meie kauplejate arvates on 1000€ kapitali puhul mõttekas võtta maksimaalset 5-10% riski ühe positsiooni puhul, olenevalt strateegia tingimustest.

Oletame, et sul on strateegia millega on võimalus võita 60% ajast, ehk siis 10st tehingust 6 on võitu ja 4 kaotust. Iga kord kui sa positsiooni võtad on sul risk kaotada 50 eurost 10% ja võita 20%. Kui sa kaotad neli korda järjest, oled jäänud ilma jäänud 20 eurost ja kui sa võidad kuus korda, siis teenid 60 eurot ning nende vahe teeb kokku 40 eurot 500 euro pealt.



2. Järjekindlus

Strateegia ellu viimisel tuleb rakendada järjekindlust. Ei tohi lasta närvipingel (psühholoogiline surve), ahnusel ega hirmul endast võitu saada. Tihti on need emotsioonid varjatud, isegi siis kui sa arvad, et oled juba karastunud kaupleja, tulevad need ette. Tähtis on need ära tunda ning neid eirata.

Tuleks võtta strateegia, mis on päevakauplemise ja swing kauplemise hübriid või rakendada mõlemaid meetode eraldi. Eesmärgiks on nädalas vähemalt 2 positsiooni võtta, see annab ruumi eksimiseks, kui 1 positsioon jookseb kahjumisse või likvideerimisele



3. Ajastamine

Tuleb määrata parameetrid ja tingimused mille alusel positsioon võetakse. Kui vastavad tingimused on täidetud, ei tohi endas kahelda ja tuleb usaldada strateegiat.



4. Likviidsus

See võimaldab sujuvalt tehingusse astuda ja sealt väljuda hinna juures, mida sa pead otstarbekaks. Ei teki olukorda, kus hinna jõudmisel tellimuse juurde see lihtsalt ei täitu.

Kauplejad lähtuvad sellest, mida likviidsem on instrument, seda rohkem on kauplejaid ja tegevust turul. Mida rohkem on kauplejaid, seda rohkem on inimesi, kes jälgivad ning otsivad samasuguseid mustreid. Ehk siis tehniline analüüs töötab kõige paremini likviidsete instrumentidega.



5. Volatiivsus

See annab meile potentsiaalse kasumi/kahjumi teenimise vahemiku. Meie õnneks on krüptovaluuta turg oma loomult juba volatiivne, tuleb lihtsalt valida õiged instrumendid.



6. Käive ehk volüüm

Näitab meile, kui palju kaubeldakse teatud instrumenti kindla ajaperioodi jooksul. Kõrge volüüm tähendab, et selle instrumendi vastu on kauplejatel huvi. Volüümi suurenemine on indikaator, mille järgi saab kinnitada hinnaliikumise suunda või ennetada hinnaliikumise pöördumist.

Need on komponendid, mida tuleb strateegia koostamisel arvesse võtta.

Järgmisel nädalal vaatame juba põhjalikumalt, mida jälgida kauplemisel, millised on erinevad strateegiavormid ning uurime riske, mis on seotud CFD kauplemisega.

CFD*- CFD, Contract for Difference ehk hinnavaheleping, millega kaks osapoolt – ostja ja müüja – spekuleerivad konkreetse alusvara hinnaliikumise üle, vajaduseta omada alusvara ennast.

Silvia-Kairet Põld

Vigil Capital