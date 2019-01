Krüptovaluutaturgu häkiti sisse, vargad tekitasid märkimisväärset kahju

See info avalikustati eile Twitteri vahendusel. Teates kirjutati, et rünnak toimus üleeile, 14. jaanuaril. Esialgu ütles Cryptopia oma klientidele, et käimas on planeerimata hooldustööd. Seda väitsid nad mitmel korral, kuni lõpuks täna teavitati inimesi ametlikult tegelikust põhjusest. Sellest on teada antud valitsuse agentuuridele ning on alustatud uurimist. Tegemist on väga raske kuriteoga.

Uus-Meremaal loodud krüptoturul oli siiani võimalik kaubelda üle 800 erineva krüptorahaga, sealhulgas ka väga väiksemahuliste valuutadega. Seetõttu on kuni praeguseni tegemist olnud väga atraktiivse kauplemisplatvormiga.

Toimunu on tekitanud inimestes skeptitsismi ja vastuolulisi emotsioone. Mõned krüptohuvilised avastasid, et päev enne juhtunut oli firma enda rahakotist välja kandnud mitme miljoni dollari väärtuses Etherum’i. Samuti on viidatud faktile, et küberrünnak toimus just sellel ajal, kui väiksemad platvormid näevad suurt vaeva, et üldse oma äritegevust jätkata. Mõned on teinud isegi järelduse, et tegemist võis olla eelplaneeritud skeemiga astuda krüptoärist välja. Tänase seisuga pole ükski neist kahtlusavaldustest kinnitust leidnud.

Hetkel uuritakse, kas rünnaku edukuses võis süüdi olla Cryptopia valuutade hooletu hoiustamine. Võttes arvesse krüptoturu ägedat langust ning seda, et tegemist pole suure platvormiga, on hetkel lahtine, kas kauplemisplatvorm suudab oma kasutajatele kahjud korvata.