Kuidas mõjutab krüptovaluuta arengumaid?

Meie jaoks on normaalne, et igal inimesel on pangakonto ja krediitkaart. Maailmapanga hinnangul puudub rohkem kui kahel miljardil inimesel üle maailma ligipääs pangateenustele. Selle peamiseks põhjuseks on vaesus ja eraldatus maailmakaubandusest. Siin tulebki appi krüptovaluuta, mis võimaldab ka arengumaades kasutada digitaalseid makseviise.

Kõige olulisemat rolli mängib krüptoraha juures lihtne ligipääs igaühele, kes omab arvutit ja internetti. Krüptomaailmas leidub palju rakendusi, mis võimaldavad inimestel lihtsa vaevaga luua krüptovaluuta rahakoti ja kasutada seda oma nutitelefonis panganduslikel eesmärkidel. Tänapäeva krüptoraha rakendused on lihtsasti kasutatavad ja ülekandeid on võimalik teha mõne sekundiga. Puuduvad keerulised lepingud pankadega ja suured ülekandetasud.

Krüptoraha tulek on pakkunud head alternatiivi tänapäeva traditsioonilisele pangandusele. Huvitav on näha, kuidas krüptovaluuta muudab kogu maailma, sealhulgas ka arenguriike.