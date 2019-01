Kuidas mõjutab USA valitsuse sulgemine krüptotööstust?

Praegune Ameerika Ühendriikide valitsuse sulgemine on Ameerika Ühendriikide ajaloo pikim, ulatudes nüüd oma neljanda nädalani. Sellel on kahjulik mõju krüptotööstusele, sest kaupade futuuridega kauplemise komisjon (Commodity Futures Trading Commission ehk CFTC) ning Väärpaberite ja Börsikomisjon (Securities and Exchange Commission ehk SEC) on pannud võtmesündmused seoses krüptotööstusega ootele.

Futuuride kauplemine annab investoritele, et panustada krüptohindade tõusudele ja langustele. Kuigi Bitcoini futuure on juba võimalik kaubelda, on Bakkt esimene kauplemisplatvorm, mis pakub futuure ning mis makstakse välja krüptovaluutas. Intercontintental Exchange’i ehk ICE poolt omatud Bakkt’i käivitamine on lükkunud kevadesse, kuna nende poolt valitsusele saadetud ETF-i pole veel heaks kiidetud. Heakskiidu puudumine ei ole takistanud Bakkt’i oma platvormi ülesehitamisel: ettevõte teatas esmaspäeval, et omandab osa sõltumatutest futuurikomisjoni kaupmeeste Rosenthal Collins Group’ist, et tugevdada oma regulatiivset vastavust.

Teised idufirmad on sarnases olukorras. ErisX, kauplemisplatvorm, mis hiljuti kogus 27,5 miljonit dollarit tuntud investoritelt, ootab samuti föderaalsete töötajate tagasipöördumist tööle. Platvormi eesmärk on olla reguleeritud futuuride turg ja arvelduskoda, mis samuti nõuab CFTC heakskiitu. “ErisX’I suhtlemine CFTC-ga on olnud nii positiivne kui ka produktiivne,” ütles tegevdirektor Thomas Chippas Coindeskile, lisades: “Valitsuse tegevuse lõpetamise ajal oleme jätkanud oma platvormi arendustegevust. Ootame praeguse ummikseisu lahenemist ja taasühinemist (CFTC) töötajatega meie tuletisinstrumentide arveldamise organisatsiooni (Derivatives Clearing Organization ehk DCO) rakenduses.”

Millal toimub ETF?

Kui vahetuspunktid kõrvale jätta, on isegi teatud tooted ohustatud. Ilmselt üks enim oodatud Bitcoiniga seotud tooteid on börsil kaubeldav fond (inglise k. Exchange-Traded Fund ehk ETF). SEC’il on praegu üks eeskirja muutmise ettepanek ees, mis on esitatud VanEck’i, SolidX’I ja CBOE poolt. Ettepanek on juba mitmel korral edasi lükatud ning nüüd on selle lõpptähtajaks 27. veebruar. Kui SEC ei tee kehtiva õiguse kohaselt ettepanekut, siis on võimalus, et ettepanek kiidetakse heaks vaikimisi.

Täpsemalt öeldakse USA koodeksi jaotises 15, et kõik kavandatud reeglite muudatused loetakse SEC poolt heaks kiidetuks, kui SEC ei anna korraldust, millega kiidetakse heaks või lükatakse tagasi kavandatud reeglite muutmine.

Mõned juriidilised eksperdid ütlevad, et vaikimisi ei ole heakskiidu andmine tõenäoline, sest need, kes jäävad tööle lükkavad tõenäoliselt taotluse tagasi, et vältida vaikimisi heakskiidetud olukorda. Vaatamata ettevõtetele ja üksikisikutele, kes teevad seda, mida nad praegustes tingimustes saavad, on kindel, et seisak ei ole hea kellelegi ning ei ole ka teada, millal see lõppeb.