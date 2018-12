Kuidas on kõige mõistlikum krüptoraha soetada?

Enamik teavad, et krüptoraha on võimalik kaevandada. Kahjuks ei tasu enam kodustes tingimustes kaevandamine eriti ära. Üks variant on kaevandada alternatiivkrüptot ehk väiksemaid coine, lootes, et nende väärtus tulevikus hakkab tõusma.

Kõige levinum võimalus krüptoraha soetamiseks on börs. Börs on nagu turuplats, kuhu tulevad kokku müüjad ja ostjad, kes vahetavad valuutasid vastavalt reaalajas muutuvale hinnale. Krüptovaluutaga kauplemiseks mõeldud keskkondi on tuhandeid ja nende seast õige valimine võib ajada segadusse.

Miks on börsi valimine tähtis?

Turvalisus

Turvalisus mängib krüptorahaga kauplemise juures kõige olulisemat rolli. Enamik keskkonnad tahavad registreerimisel kindlaks teha teie identiteedi. Selleks pead sa saatma neile pildi oma passist, ID-kaardist või juhiloast. Muretsemiseks ei ole põhjust - registreerimise protsess ei võta väga kaua aega. Mida keerukam on registreerimise protsess, seda turvalisem on keskkond.

Teenustasud

Kõik kauplemiskeskkonnad võtavad teilt vahendustasusid. Veenduge, et registreerides olete teadlikud, kui suured on teenustasud. Soovitav on põhjalikult analüüsida ja võrrelda erinevate börside teenustasusid.

Vahetuskursid

Ka vahetuskursid võivad olla väga erinevad, kuid enamasti on need pidevas muutumises. Näiteks Bitpandas on hetkel Bitcoini hind 2946 EUR ja Coinbases 2930 EUR.

Maine