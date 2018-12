Litecoin sponsoreerib UFC vabavõitlussarja

Aruandest selgub, et Litecoin on UFC tiitlimatši ametlik krüptovaluuta sponsor. Tiitlimatši nimel võistlevad Jon Jones ja Alexander Gustafsson.

Litecoin Foundation teatas, et sponsorlus on osa jõupingutustest laiendada digitaalsete valuutade kasutuselevõttu, öeldes:

„Kuna kaubamärgid ja institutsioonid liiguvad krüptovaluuta ja plokiahela tehnoloogia suunas, on see märk sellest, et krüptoraha jõuab rohkem ka peavoolu...”

Litecoin (LTC) ilmus 2011. aastal endise Coinbase'i tehnilise juhi Charlie Lee poolt. Litecoin on ennast tõestanud krüptovaluuta, mille pakkumine on piiratud 84 000 000 LTC-ga.