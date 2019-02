Mike Novogratz: “Bitcoinist saab digitaalne kuld, sõltumatusel on kõrge väärtus.”

Bitcoinist saab aja jooksul suurepärane väärtuse hoidja. Eksisteerib veel tuhandeid teisi krüptorahasid ja plokiahela tehnoloogia loob juba iseenesest küllalt turvalise keskkonna raha saatmiseks, kuid teised valuutad ei kasuta selle täit potentsiaali. See pole paljude valuutade jaoks isegi vajalik ning tihti ohverdataksegi teadlikult mõned omadused, et luua kiiremini toimiv ja efektiivsem süsteem.

Bitcoin on krüptovaluuta, mis võimaldab turvaliselt hoiustada sõltumatut raha. See pole USA, Hiina ega Euroopa raha. Sõltumatus peakski omama väga kõrget väärtust. Novogratz lisas, et Bitcoini hind tõuseb ilmselt veel märkimisväärselt, kuid ei ennustanud järgmist mulli.

Peale selle tõi ta veel välja, et institutsioonilised investorid (pangad, investeerimisfondid) on lõpuks krüptot aktsepteerimas ning uuest tehnoloogiast on saamas eraisikukeskse revolutsiooni järel miski, mis muudab kogu maailmas firmade toimimist. See süvendab omakorda usaldust krüptovaluutadesse ning testib nende võimekust skaalal, mis on tegelikult edu saavutamiseks vajalik.