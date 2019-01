Miks müüs Apple kaaslooja Steve Wozniak oma bitcoinid maha?

Kui bitcoini hind tõusis 2017. aasta detsembris üle 20 000 dollari, siis otsustas ta kõik oma krüptovaluuta maha müüa. Põhjus, miks ta seda tegi, on üllatav. Ta ütles, et ta pole kunagi oma elus olnud rahast huvitatud. Krüptovaluutade hinna tõusuga ei soovinud ta saada üheks inimestest, kes iga päev vaatab oma „rahakoti“ väärtuse tõusu ja hoolib sellest numbrist, mida näeb. Ta ei soovinud oma ellu sellist mõtet. Ta lisas, et tema rahulolus mängib suurt rolli see, et ta hoiab oma elu murevabana ning seetõttu otsustas ta krüptovaluutadest vabaneda.

Wozniak ei ole kunagi kaubelnud ka ühelgi teisel investeerimisturul. Hoolimata sellest, et ta ise enam krüptorahasid ei oma, on ta nende suhtes väga optimistlik ning on öelnud, et bitcoin on ainuke digitaalne kuld ja omab tohutut potentsiaali. 2018. aasta oktoobris teatas ta, et osaleb ka firma EQUI Global loomises, mis on plokiahela tehnoloogiasse investeerimisele keskendunud riskikapitali fond.