Parandamas plokiahelat: startup kavatseb panna lõpu illegaalsele tegevusele

Lisaks sellele on viimasel ajal hakanud ilmuma uudiseid krüptoraha vargustest ja see on vähendanud inimeste usaldust. Kuna krüptorahadest enamik on detsentraliseeritud ja liikumised pole jälgitavad, siis on see võimaldanud krüptovaluutade kasutamist illegaalses kaubanduses.

WON kavatseb pakkuda tooteid ja teenuseid, mille fookuses on just kasutajad ning mida on võimalik mõista ilma suurema tehnilise teadmiseta. Nende soov on luua ülemaailmne kommuun, mis julgustab erinäolisust, uuendusmeelsust ja jätkusuutlikku kasvu.

Üks nende peamiseks mureks on krüptorahade kaevandamise mõju keskkonnale. Bitcoini ja teiste valuutade kaevandamine vajab ebaratsionaalselt palju elektrienergiat. Tänasel päeval kulub 1 euro väärtuses Bitcoini kaevandamiseks 4 korda rohkem energiat kui sama koguse kulla puhul.

Uue platvormi kasutatav valuuta on “eelkaevandatud”, et vähendada keskkondlikku mõju. Nagu teiste krüptorahade puhul, on ka neil kõikide kasutajate isiklik informatsioon krüpteeritud, kuid nad jätavad endale võimaluse kasutajad siiski vajadusel üles leida. Seda tehakse üksnes kuritegude uurimisel või kui mõne riigi seadused seda nõuavad. WON kinnitab, et nende kasutajad saavad siiski täieliku anonüümsuse ning isiklikku informatsiooni ei kasutata ühekski muuks eesmärgiks.

WON kavatseb uuendada senist plokiahela tehnoloogiat ning luua “avatud plokiahela”, mis võimaldab miljoneid tehinguid minutis. Nende tiimis on üle maailma juba 50 liiget ning nende põhimeeskond teguseb Silicon Valley’s.