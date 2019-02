PayPali looja tunnistab: “Plaanisime luua krüptovaluutale väga sarnase süsteemi”

Eelmisel nädalal Šveitsis toimunud Maailma Majandusfoorumil küsiti tema käest, kas PayPal või WeChat Pay on leidnud lahenduse mõnele probleemile, mis kaasnevad internetimaksetega, ja kas krüptovaluutad võiks neile abiks olla.

Seepeale vastas Nosek, et PayPali esialgne mission oli luua ülemaailmne valuuta, mis oleks vaba pankade ja valitsuste mõjutustest. Nad on nüüdseks küll loonud midagi väga võimsat, kuid ei saavutanud kunagi oma algset eesmärki. Praegu on nende tegevus otseselt seotud Visa, Mastercard’i ja SWIFT süsteemiga. Nosek lisas, et nende firma peab tegema kõik, mis tarvis, et hoida need suurinstitutsioonid rahulolevana, ning aja jooksul on nad õppinud sellega edukalt hakkama saama. Tema ja Elon Muski soov oli luua midagi muud, kuid investorid survestasid neid kiirustama ja looma kohe selgesti arusaadav toode.

Lõpuks ütles ta, et on tänulik Bitcoini ja Ethereumi loojatele. Nemad on loonud enda ökosüsteemi ja ei ole survestanud kedagi liiga vara oma tehnoloogiat kasutusele võtma. Nosek loodab, et krüptorahad ei satu kunagi investorite poolt samasuguse surve alla, nagu juhtus PayPaliga.