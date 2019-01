Plokiahela kasutusalad – kus loob krüptoraha reaalse erinevuse?

Kas krüptovaluuta kogukond on oma algse nägemuse kaotanud? Bitcoin oli esirinnas paljudele põhilistele plokiahela kasutusaladele ning selles artiklis naasemegi mõndade plokiahela aluspõhimõtete juurde nägemaks seda, milleks see tegelikult loodud on.

Ümber plokiahela kasutusvõimaluste on tekkinud nii palju ülespuhumist, et välja on hüpanud igasugused veidrad mündid, väites lahendada vahendaja probleemi. Kuigi mõned ongi loodud naljana, siis on ka neid, kes kasutavad seda puhtalt rahahaardena, lootuses meelitada lõksu järgmist kergeusklikku investorit. Vaatamata tervele reale uutele müntidele mis turule tulevad on endiselt kaheldav, et tulevikus vajavad ühiskonnad väärtuse vahetamiseks mitut tuhandet erinevat münti.

Plokiahela kasutusalad

Pangatutele pank

Maailmapanga sõnul ei ole ligi kolmandikul planeedi inimestest pangakontot. Kaks ja pool miljardit on suur hulk, kui arvesse võtta, et enamikul meist on pangakonto olnud juba aastakümneid. Nüüd kaaluge kui killustatud on pangandus riikide, mandrite ja kultuuride vahel. Panganduskokkulepped on USA-s võrreldes Euroopaga üsna erinevad ja seda veel enam liikudes ida suunas. Milleks ehitada osakondi, sularahaautomaate ja kaardimakselahendusi neile, kellel pole veel asutatud teenuseid, kui seda kõike saab teha oma mobiiltelefoni kaudu?

Paljud nendest, kellel puudub pangakonto, eriti Aafrikas, kasutavad juba mobiilseid rahalahendusi nagu M-Pesa. Kuid endiselt nõuab M-Pesa, et tegeleksid müügipunktiga, kes seejärel tegeleb suure organisatsiooniga, mis tegeleb hoiuste ja väljavõtetega. Nutitelefoni ja krüptovaluuta rahakoti rakendusega saate mõlemad mängijad eemaldada ning saata ja vastu võtta Bitcoini otse vastaspoolelt.



Valitsus ja valitsemine



Valitsus ja valitsemine on ühed teised suured plokiahela kasutusalad. Kuigi enamik valitsusi ei toeta krüptovaluuta lahendusi, on olemas mõned innovaatilise mõtteviisiga, kes seda vastu hakkavad võtma. Näiteks Ohio ja krüptoorg Šveitsis, kus juba tutvustatakse maksude maksmist Bitcoiniga. Teisest küljest peaks riigi kodanikel olema võimalus iseseisvalt kontrollida valitsuse kulutusi. Seda saab muidugi saavutada lihtsa Bitcoini rahakoti abil, mis näitab, kust raha saabub ja kuhu läheb. Tehes valitsuse rahanduse kättesaadavaks plokiahela kaudu, võime teada saada, kui palju tegelikult finantstegelastel luukeresid kapis on.

Küsimusele, kus peaks selles küsimuses olema Eesti, võib vastuse saada geenius.ee artiklist:

“Eesti peaks paigutama ennast nende riikide sekka, kes võtavad valdkonna reguleerida: et võimaldada innovatsiooni, aga tõmmata hoogu maha neilt, kes on valmis minema reeglitega vastuollu,” ütles “globaalse plokiahela ärinõukogu” (GBBC) esindajatega kohtumise järel Kalle Palling (Reformierakond).

Plokiahelal hääletamine



Hääletamine plokiahela kaudu on veel üks valdkond, mis saab palju tähelepanu ja seda heal põhjusel. Kuigi paljud riigid väidavad, et neil on töötav demokraatia, on nende hääletamisprotsess kõike muud kui läbipaistev. Sageli ei ole võimalik kontrollida, kui demokraatlikud nad tegelikult on. Plokiahelal hääletamine võiks toimida sarnaselt Eesti poolt rakendatavale protsessile, mida tuntakse otsedemokraatiana ja mille näiteks on meie e-valimised.

Meditsiin ja tarneahel



Plokiahelaga seonduvaid kasutusviise uuritakse praegu üha enam. Üheks selliseks valdkonnaks on tervishoiuteenused ning see, kuidas saame hallata oma isiklikku tervisealast teavet plokiahelas. Idee selle taga seisneb selles, et sinu meditsiinilised andmed oleksid kättesaadavad sinu loal kellelegi teisele, kõikjal planeedil. Seega, kui sa oled teises maailma otsas puhkusel ning jääd haigeks ja satud haiglasse, kas poleks mitte tore, kui arstil kes sind ravib, on juba olemas täielik ülevaade sinu terviseandmetest, ta teaks kõiki allergiaid või mis tahes ettekirjutisi, mis sulle juba määratud on? See ala on laiaulatuslik ja seostub palju plokiahela ning identiteedi haldamisega. Kuidas aga tuvastada ja kaitsta inimeste isikuandmeid plokiahelas turvaliselt? Need küsimused esitavad palju huvitavaid väljakutseid, mis on endiselt välja töötamisel.

Lugeda võib palju ka traditsiooniliste kasutusjuhtumite kohta ning üks suurimaid on tarneahela ja väärtusahela suhted, mis on tänapäeva majanduses väga levinud. Väga vähe on tooteid või teenuseid, mida pakub täielikult ainult üks organisatsioon, ilma teiste müüjate, partnerite, tarnijate, tootjate, kolmandate isikute organisatsioonide jms osaluseta. Plokiahela tehnoloogia võimaldab jälgida meie tarbitavate kaupade ning teenuste päritolu ja siinkohal on lõppeesmärk see, et kui näiteks poel leidub saastunud toitu ja nad peavad väljastama tagasikutse, siis hetkel, kuna meil pole infot kogu tarneahela kohta, kutsutakse tagasi ja hävitatakse palju rohkem toitu kui tegelikult vaja. Plokiahela rakendamisel saame säästa suures koguses toitu ning anda selle neile, kes seda vajavad.

Kuidas plokiahela kasutusalad tegelikult erinevuse loovad?



Plokiahelal võib kindlasti olla uudseid kasutusviise. Sektoreid, millel on juurdunud vahemehed ja kellele kuluks ära läbipaistvus ning keskkonna ümberkujundamine leidub nii mõnigi. Ehkki paljud investorid ajavad taga järgmist suurt tokenit, on plokiahela tõelised lubadused need lihtsad, kuid võimsad ideed, mida Bitcoin jätkuvalt edendab. Sellised asjad nagu rahaline kaasatus, tsensuuri vastupanu ja läbipaistev juhtimine. Nii nagu internet sillutas teed avatud juurdepääsuga teabele, sillutab plokiahel teed avatud rahastamisele.