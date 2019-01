Plokiahela tehnoloogia leiab juba kasutust abieludokumentides

Nevada osariik on kindlasti krüptotehnoloogiate osas kõige avameelsem. 2017. aastal sai Nevadast esimene osariik, kes välistas krüptotehingud maksukohustusest.

Nüüd on Nevadas Ethereum’i loodud plokiahela tehnoloogiat hakatud kasutama abieludokumentide väljastamisel. Mõnes maakonnas on see juba edukalt kasutusel, teistes ollakse veel katsetusfaasis. Kokku on alates 2018. aasta aprillist väljastatud 950 digitaalset abielutunnistust, mille valideerimisel on kasutatud Ethereum’i võrgustikku, nii osariigis sees kui väljaspool elavatele inimestele.

Ka teised osariigid on tegemas positiivseid muudatusi seadustesse ja välja töötamas võimalusi plokiahela kasutusele võtmiseks. Üldiselt soovitakse üleriiklikult luua krüptovaluutadele ja seonduvale tehnoloogiale parem kasvupinnas.

Kahjuks tekitab hetkel siiski plokiahela tehnoloogia reaalne kasutamine USA’s vastakaid emotsioone. Kuigi antud tehnoloogia on dokumentide valideerimiseks ideaalne, ei ole ametnikud veel jõudnud ühtse otsuseni, kas tunnistada selle kehtivust ja seaduspärasust või mitte, seega jääb see hetkel iga ametniku enda otsustada.