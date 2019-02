Tim Draper: Krüptoraha saab võidukaks, viie aasta pärast kasutavad sularaha vaid kurjategijad

Tema sõnul jääb praegune rahasüsteem ajast maha. Samal ajal osatakse mõne aasta jooksul ilmselt jälitada kõiki tehinguid, mida Bitcoiniga tehakse, seega jääb kurjategijate ainsaks võimaluseks kasutada sularaha.

Augustis 2018 ütles USA narkokuritegude osakonna agent, et neil on krüptovaluutasid kasutavaid kurjategijaid hulga lihtsam leida, sest plokiahela andmebaas pakub selleks palju kasulikku infot.

Draper lisas antud intervjuus, et raha hoiustamine pangas on vähem turvaline, sest pankade süsteeme ründavad pidevalt häkkerid. Bitcoini plokiahelat pole siiani veel keegi suutnud häkkida. Ta ütles, et tema jaoks on Bitcoini dollariteks vahetamine võrdeline kulla vahetamisega merekarpide vastu. Tema jaoks pole mõtet ajas tagasi minna, sest tulevik on krüptorahade päralt.

Draperi arvamust jagab ka noor krüptomiljonär Jeremy Gardner, kes ütles, et praegune rahasüsteem on palju haavatavam võltsingute, terrorismi ja muude kuridegude osas kui plokiahela tehnoloogia kunagi saaks olla.

Aasta tagasi ütles Tim Draper, et Bitcoin on aastaks 2022 väärt 250 000 dollarit. Hetkel on bitcoini hinnaks vaid ligikaudu 3500 eurot.