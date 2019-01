Tuntud meediakanalite tsensuur on viinud uute krüptokasutajateni

ärileht.ee RUS 2

Pixabay

Sotsiaalmeedia- ja ühisrahastusplatvormid on saanud väga vastuolulise tähelepanu osaliseks pärast seda, kui nad on ära keelanud mitmed väga kõrge profiiliga kontod. Enamik nende kontode omanikest on olnud kas liberaalse maailmavaatega või paremäärmuslased. Väidetavalt tekitavad selliste inimeste loodud videod ja artiklid viha ja mässumeelsust, kuid nende jälgijad peavad seda otseseks rünnakuks sõnavabadusele.