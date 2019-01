Uuring: 40% institutsionaalseid investoreid usub, et plokiahel on kõige maailmamuutvam tehnoloogia pärast internetti

Lisaks leidis kolmandik küsitluses osalenutest, et järgmise viie aasta jooksul on hädavajalik, et firmad leiaksid enda juhatusse plokiahela eksperdi ning avaldaksid samas ajavahemikus plaani, kuidas kavatsevad uut tehnoloogiat kasutada.

GBBC tegevjuht Sandra Ro ütles Majandusfoorumil, et plokiahela tehnoloogia omab suurt potentsiaali enamikes majandussektorites ning ka igapäevaelu tähtsaimates osades. Ta lisas, et sellest tulenevalt on tulevikus edukad just need organisatsioonid, kellel on selge ja kõikehõlmav strateegia antud tehnoloogiast ning kes pühenduvad selle kasutuselevõtule.

Ühel sarnasel uuringul, mis avalikustati sel nädalal, jõuti tulemuseni, et 63 protsendil ärijuhtidel on puudulik või piiratud arusaam sellest tehnoloogiast. Plokiahela tehnoloogia on saanud väga vastuolulist vastukaja ning selle tuntus on 2018. aasta jooksul oluliselt kasvanud. Ühelt poolt võetakse seda aina rohkem omaks, kuid teiselt poolt hoiatatakse, et tegemist võib olla järjekordse “mulliga”.