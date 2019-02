Venezuela majanduskriis on pannud inimesed meeleheitlikult Bitcoini ostma

Krüptovahetusplatvormil LocalBitcoins vahetab nüüd iga nädal omanikku üle 2000 BTC (umbes 6.5 miljonit eurot), kuid see on ainult imepisike mõõdetav osa, sest palju kasutatakse ümbritsevate riikide platvorme ning ostetakse ka teiste inimeste käest. Seega pole võimalik tegelikku kauplemismahtu mõõta.

Antud olukord on põhjustanud probleeme Venezuela majanduses ja poliitikas. Kuigi Venezuelal on maailma kõige suuremad naftavarud, on nende majandus 2013. aastast 47% langenud. Hetkel on kohaliku valuuta inflatsioon miljon protsenti aastas. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ennustab, et aasta lõpuks võib see jõuda kümne miljoni protsendini. Venezuela bolivar kaotab nii kiiresti väärtust, et bitcoini osta ja omada on oluliselt turvalisem.

Lisaks on USA rakendanud Venezuela suhtes mitmeid sanktsioone, eesmärgiga nõrgestada presidendi Nicolas Maduro režiimi. Kuu aega tagasi rakendati uusi sanktsioone riigi naftafirma PDVSA vastu.

Riiklikke pingeid on veelgi kasvatanud presidendivalimistest tekkinud kriis. Opositsiooni valitud partei tunnistas Maduro taasvalimise kehtetuks ning hetkel on ennast ise presidendiks kuulutanud Juan Guaido.

Riigi sisepoliitikas ja välispoliitikas kasvavad pinged on inimesed pannud lahendust otsima krüptovaluutadest. Riik on sellele vastupanuks otsustanud krüptodega kauplemise karmilt reguleerida ja vajadusel inimesi trahvida, kuid see pole kohalikke peatanud.