FOTOD ja VIDEOD: Kas Eesti käes on maailmarekord? Üht meie reklaami on teles lastud väga kaua

Reklaami- ja turundusauhindade konkurss Kuldmuna saab järgmisel aastal 20 aastaseks ning seetõttu on paslik vaadata ajas tagasi. Oleme juba heitnud pilgu päris esimesele Kuldmunale (vaata siit), nüüd on aeg Kuldmuna 2 käes, mis leidis aset aastal 1999. Toona veel ei teatud, aga täna võib öelda, et üks võitjatest on püstitanud tõenäoliselt maailmarekordi. Seda reklaami on kõige enam teles jooksutatud. See aasta oli eriti edukas kahele agentuurile.

1999 oli segane aasta, mis lõhestas ühiskonda - pooled ootasid aastatuhande vahetuse pidu, teised aga sellega seonduvat maailma lõppu. Sootuks kolmanda grupi moodustasid aga reklaamimeistrid, kes ei lasknud end ümbritsevast liiga palju segada ja tegid seda, mida nad kõige paremini oskasid - müüsid meile looval moel kaupu ja teenuseid. Tuhnisime taas Kuldmuna arhiivides ning tuletame teile möödunud sajandi viimase aasta eredamaid pärle meelde.

Kui esimesel Kuldmunal oli vaid viis kategooriat, siis teisel oli neid kümme. Kõiki neid välja tuua oleks ehk liiga palju. Võtame taas vaatluse alla trükireklaami, sotsiaalreklaami, väli-, tele- ja raadioreklaami.

Trükireklaami pronkusmuna viis koju DDB Eesti punt reklaamiga „Milla on maalt". Tellijaks Meierei Tootmise AS. Hõbemuna sai agentuur Tank loodud „Pasta mõtted peas? Chill." Tellijaks oli Balthazar Trading. Kuldmunad toome välja loo lõpus, et hoida põnevust.

Välireklaami pronksmuna viis toona koju taas DDB Eesti ning jälle sama tootega. „Karja parim. Milla piim"

Hõbemuna võttis siin Division McCann-Ericksoni „Suvedieet", mis oli tehtud Saku Õlletehasele.

Toonane sotsiaameedia pronks läks Adell Saatchi&Saatchile. „Kingitus kõige nõrgemale." tellijaks oli Eesti Päevaleht.

Hõbemuna sai reklaam „Ebakaine autojuht", teostajaks taas Adell Saatchi&Saatchi. Etteruttavalt olgu öeldud, et sama agentuur võitis ka kolmanda muna selles kategoorias.

Raadioreklaami kategoorias sai kolmanda koha Kontuur Leo Burnetti reklaam „Domingo" ning tellija Radiolinja (tänane Elisa). Copywriteriks Kaido Veermäe. Sama agentuur sai ka hõbemuna reklaamiga „Nicholson". Tellijaks taas Radiolinja. Copywriter jälle Kaido Veermäe.

Nüüd telereklaamide juurde. Pronks läks Age Reklaamile ning pealkiri oli „ISDN-Üksik hunt". Tellijaks Eesti Telefon. Telereklaamid on ikka need, mis meelde jäävad ning Peeter Oja karakter ning reklaam ise peaks tekitama kena äratundmisrõõmu.

Hõbemuna sai Kontuur Leo Burnett reklaamiga „Point". Tellijaks Radiolinja. AD: Henri Jääger ning copywriter Kaido Veermäe.

Hõbemuna pälvinud klipis näeme ilmselt maailma kõige värvilisemat-närvilisemat ülekuulamist. Reklaam on loodud agentuuri Kontuur Leo Burnetti meisterlike tegijate poolt ning kogu seda kirevat kaost veab armastatud kuulsuste tähtede meeskond - Andrus Vaarik, hüperaktiivsed Marko Matvere ja Taavi Eelmaa ning Indrek Taalmaa. Pidage siis ikka meeles, et "Point ruulib!".

„Selles kampaanias on koos Kaido Veermäe pöörane energeetika ja Henri Jäägeri haiglane nägemus Radiolinja ühest läbi aegade edukaimast teenuspaketist. Radiolinja reklaamipealik Andrus Hiiepuu küsis ainult, et kas lõppu peab ütlema, et "Point ruulib" - siis ei olnud sõna ruulimine veel üldises kõnepruugis. Aga Veermäe ja Jääger uskusid, et seda on vaja ja Hiiepuu nõustus - et kui on vaja, siis on vaja. Seda reklaami näidati nii palju, et kõigile sai selgeks, et Point ruulib. Ja Point ruulis," kommenteeris Henri Jäägeri, kes toona tegi tegusid Kontuur Leo Burnettis.

Kes panid taskusse kuldmunad?

Alustame välireklaamist. Kuldmuna võitis Division McCann-Erickson ning nende „Suveöö unenägu". Tellijaks Saku Õlletehas.

Trükirekaami kuld läks samuti Division McCann-Ericsonile ja reklaam „Spikerdades pääsed terve nahaga". Taas tellijaks Saku Õlletehas.

1999. aasta parim sotsiaalreklaam tuli Adell Saatchi&Saatchilt ja see oli „Kampaania Narko maania". Tellijaks Eesti Mobiiltelefon.

Aasta parimaks raadioreklaamiks sai Vatson&Vatsoni teos „3 põrsakest". Tellijaks alkotootja Sinebrychoff.

Nüüd siis telereklaami juurde ja järkelorras teise Kuldmuna võitja oli väga legendaarne teos. Division McCann-Ericksoni Saku Õlletehasele tehtud „Mõnusaid jõule" on alates sellest ajast kuni tänaseni jõudude ajal teles jooksev Saku reklaam.

Seda Saku tellitud ja Division McCann-Ericksoni veatult teostatud pühadeklippi mäletavad paljud. Seda ilmselt kahel väga heal põhjusel - tegemist on pagana hea reklaamiga ning seda näidatakse kergelt värskendatud kujul jõulude aegu telerites veel siiamaani. Täiesti võimalik, et see on maailma ajaloo kõige pikamalt eetris püsinud reklaam üldse! Reklaami idee autor ja elluviia oli Rain Pikand ning produtsendiks nüüdne riigikogu liige Artur Talvik. Nii et hoidke aga tulevatel pühadel pildikastid kommertskanalitel ja silmad lahti.