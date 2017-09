14 Eesti disainiettevõtet sõidavad Soome Nordic BUZZ’ile

13-17 septembril toimub Helsingis Habitare elustiilimess, mille alamprogrammist Nordic Buzz võtab osa 14 Eesti disainiettevõtet. Kokku esitletakse seal 46 tõusvat disaini- ja elustiiliettevõtet Soomest, Taanist, Eestist ja Rootsist.

Viimase kolme aasta jooksul on Nordic Buzz toonud esile 250 Põhjamaade disainettevõtja tooteid Formland (Taani), Formex (Rootsi) ja sel aastal Habitare raames. Lisaks messil osalemise võimalusele pakub Nordic Buzz ettevõtetele mentorprogramme ja rahvusvahelistumise võimalusi.

“Paljude ettevõttete jaoks on see esmakordne messikogemus,” ütles Nordic Buzzi peakoordinaator Kati Uusi-Rauva Soome Loomeagentuuride võrgustikust AGMA. „Nordic Buzz on hea viis arendada kliendisuhteid ja müüa oma tooteid rahvusvaheliselt. Soome ettevõtted saavad keskenduda kodumaistele klientidele ning teiste riikide esindajatele pakub messikülastus võimalust luua kontakte Soome klientide ja jaemüüjatega. ”

Nordic Buzz disainiettevõtted on järgmistest kategooriatest: sisekujundus, mööbel, elustiil, tekstiil ja käsitöö, kaasaegne kunst ja teenused. Nordic Buzz on osa Habitare messist, mille prognoositav külastus on umbes 51 000 inimest. Eestist osalevad Nordic Buzz 2017 Koosdisain, Annike Laigo, Lucky Laika, UNIKA Cardboard Trees, Sofable, NufNuf, Mokoko, Tanel Veenre Jewellery, Pillow & Pillow, Tie&Apron, SIKSAK, Upstairs shop, Piret Kändler Ceramics, Woolish Knitting.

Nordic Buzz messikülastuse peakorraldaja Soomes on Loomeagentuuride võrgustik AGMA. Kohalikud koordinaatorid on Taanis Lifestyle & Design Cluster, Rootsis Marketplace Borås ning Eestis Loov Eesti.

Projekti toetab Eestis BSR Innovatsiooni Ekspress ja EAS Euroopa Liidu Regionaalfondi vahenditest.