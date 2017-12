Alustab loomeettevõtete ekspordile suunatud programm PESA+

Ekspordile suunatud PESA+ programmi 4. hooaeg alustab 05. veebruaril 2018. Oodatud on kandideerima ettevõtted, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi.

PESA+ koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorporgrammi. Liitumiseks tuleb täita liitumisankeet hiljemalt 15. jaanuariks 2018.

Liituma oodatakse eelkõige ettevõtteid Eestist, kes soovivad oma disaintootega vallutada välisturu. Programmi sobivad hästi sisustustooted, aksessuaarid, ehted, kodutekstiilid,

PESA+ koosneb neljast moodulist:

Esimeses moodulis tutvustatakse ekspordiplaani, ekspordiks sobiva toote/teenuse valimist ja vaadatakse üle oma koht väärtusahelas.

Teine moodul keskendub eksporditurgude valikule ja turu-uuringute läbiviimisele ning nendest järelduste tegemisele.

Kolmandas moodulis vaadatakse üle ekspordi ajakavad ja selleks vajalikud ressursid.

Neljandas proovitakse praktiliste koolituste käigus ettevalmistust müügikohtumisteks, läbirääkimiste taktikat, võrgustumist ning vaadatakse üle lepingute nüansid.

Üheks programmi oluliseks osaks on rahvusvahelise messi külastamine, kus ettevõtjad saavad konstruktiivset tagasisidet oma toodetele ja võimaluse arendada kliendisuhteid ning sooritada hulganisti müüke. Muidugi mõista on messil erilise tähelepanu all uute kontaktide loomine välisturul tegutsevate jaemüüjate ja teiste edasimüüjatega.

PESA+ programmis on osalenud tänaseks mitmed tuntud ja edukad ettevõtted. Näiteks nahast aksessuaare valmistav bränd XAOS, kodutekstiili, meeste- ja naisterõivad ning aksessuaare disainiv ja tootev WOOLISH ning põnevaid lipspõllesid ehk lipsusõlmega kaela kinnituvaid põllesid tootev Tie & Apron.

Oma teadmisi ja kogemusi jagavad Ekspordirevolutsiooni ellukutsuja ja turunduse tippekspert Anu-Mall Naarits, muu hulgas ka Ekspordirevolutsiooni programmis ja eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis koolitajana osalenud Jaan Järv. Kogu programmi vältel nõustavad ettevõtjaid ka rahvusvahelise kogemusega mentorid.

Liitumiseks palume täita liitumisankeet hiljemalt 15. jaanuariks 2018 www.looveesti.ee. 5-kuulise programmi maksumus on 900.- eurot, lisanduvad messikulud.

PESA on Loov Eesti+Maa programmi osa. Projekti rahastatakse EASi ja Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide abil.