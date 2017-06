Antoniuse moeetenduse fookuses on peegel ja peegeldused

Moeseminari peaesineja on David Parrish Suurbritanniast, kes räägib, kuidas saavutada äriedu moetööstuses.

Reedel, 9. juunil algusega kell 21 toimub Tartus Antoniuse moeetendusele nimega „5“, kus oma moeloomingut näitab 16 omanäolist disainerit. Moeetenduse eelüritusena toimub moeseminar „Mood ja tehnoloogia“ ning avatakse pop-up pood.

Antoniuse õues (Lutsu 3/5) toimuvale moeetendusele on välja valitud oma moeloomingut näitama 16 disainerit, kellest viis on Lätist. Viiendat juubelit tähistava moeetenduse fookuses on peegel ja peegeldused, murdumised ja erinevad nurgad, tahulisus ja puhtad pinnad, mis sümboliseerivad viit aastat Antoniuse moeetenduse toimumist ja selle nurkasid.

Moeetendus on teatraalsete elementidega põimitud lugu, mis räägib heast maitsest ja kvaliteedist ning usust kohaliku loomingu konkurentsivõimesse. Tervikliku elamuse ja meeldejääva elamuse saavutamiseks on etendusse kaasatud muusikuid, lavastajaid, tantsijaid, valgustuskunstnikke. Etenduse lavastab Piret Vapajeva, live-muusikat teeb Ashilevi.

Moeetenduse eelüritusena toimub reedel, 9. juunil kell 10–14 Lõunakeskuse uues Apollo kinos moeseminar „Mood ja tehnoloogia“. Moeseminari peaesineja on David Parrish Suurbritanniast, kes räägib, kuidas saavutada äriedu moetööstuses. Seminari teine välisesineja on tuntud Peterburi moeekspert Marina Skulskaja, kes räägib, kuidas omavahel sobivad kokku säästlikkus, loomingulisus ja luksuslikkus. Kogemusi e-poe arendamisel jagavad Kaubamaja e-kaubanduse arendusjuht Martin Lond ja Astri Grupi juhatuse liige Silver Hage.

8.–10. juunil kell 10–18 on Lõunakeskuse aatriumis avatud Antoniuse moeetenduse pop-up pood, kus on esindatud suurem osa moeetendusel osalevatest disaineritest ja lisaks saab näha veel teisigi näiteid Eesti parimast disainist. Külalistena osalevad poes ka disainerid Lätist ja Leedust, kelle loomingut igapäevaselt Tartust ei leia. Parima ehtevaliku tagab Disainimaja pood.

Antoniuse moeetendust korraldab Tartu Loomemajanduskeskus. Moeetenduse peatoetaja on Lõunakeskus.