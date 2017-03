Baltimaade disainitalendid TMW Disainiturul

Juba teist aastat avatakse linnafestivali Tallinn Music Week ajal kaheks päevaks Eesti Disainikeskuse kureeritud disainiturg. 1.-2. aprillil leiab Kultuurikatlast üle 100 parima Eesti, Läti ja Leedu disaineri tooted.

Juba kuuendat korda toimuv ja aina suuremat populaarsust koguv Disainiturg leiab aset 1.-2. aprillil Kultuurikatlas (aadressil Põhja pst 27a). Katla avarates ruumides saab kahel päeval osta ja tutvuda Baltikumi põnevaimate disainerite ja disainibrändidega. Hoolega selekteeritud toodete valik on turul lai ning osta saab nii rõivaid, aksessuaare, kotte, illustratsioone, sisustustooteid, mööblit, plakateid, vaipu, lasteriideid ning palju muud. Mitmed disainerid toovad disainiturule spetsiaalselt selleks tehtud eritooted ning kaubeldakse soodsate hindadega.

Ostlemist-uudistamist turgutavad kohapeal DJ-d, käsitöökohv, jäätis ja tänavatoit. Kindlasti tasub turule kaasa võtta ka lapsed, sest kogu päeva viiakse läbi vildist värviliste liblikate meisterdamise töötuba, mis on osalistele tasuta.

Turg on külalistele avatud:

Laupäeval, 1. aprillil 11-17

Pühapäeval, 2. aprillil 11-17

Sissepääs 1€ / TMW passiga, lapsed kuni 16 ja pensionärid tasuta

Osalevad disainerid / participating designers:

LAPSED: Mimi Disain, Pengu.IN KIDS, Trallibussikoondis, Tjorven Kids, Feltive, Kleidi Kodu, Kalamaja Printsess, Dadamora, PETRA, Kahvliahvi kokaraamat, LoreStamps

NAHK: OmaKing, Stella Soomlais studio, Mokoko, miDeer, Stuudio Nahk, SULGKAAL, Kuula + Jylhä, Craftory, ÉSTIE, Inga Radikainen, Nulku by Kristiina Nurk , Piret Loog, Kadri Kruus , ALTON, XAOS

TEKSTIIL: Inmost (LT), KarlKorsar, Koosdisain, Raili Nõlvak, Reet Aus. Tekstiil Ruumis, ZIZI, Lickstarter (LT), Marta Cycles, kelpman textile, Marit Ilison, Leeda Ots, Liisa Soolepp, Crystal Rabbit, Collar' (LV), ZĪLE (LT), Due Fashion (LV), FormUniform (LV)

KERAAMIKA: Vaidava Ceramics, Annike Laigo, Nüüd Ceramics, JO Ceramics, KARM en SAAT, Hele keraamika

TOOTED : Tipitiri+Krantz, Extrawize, Myt Stories, Home from North, Moepusle, Nufnuf, Upstairs Studio, Emma, Leppermann, ELKE Mööbel, Sürpriiis ,Pillezoo, WHO, Mondo Crafts, PULO disain, Loov Eesti

EHTED: Lisa Kroeber Jewellery, KEDRINA, SOFIA LARK (LT), Malvine.lv (LV), KUMA Design, New Vintage by Kriss , Agnes Veski Jewelry, Darja Popolitova Jewellery, Ehted Inimestele ,Make Heads Turn (LV), Kadi Veesaar Jewellery, Luminée, TVJ by Tanel Veenre, ANNELI TAMMIK EHTED, Good Bad Not Ugly , Crystal Tree Jewelry, Maarja Niinemägi, Riina Põldroos, Moonika Kase Jewellery, Anu Samarüütel, SOMA, Miikael Danieljants, MyaMoon, Sigrid Kuusk

PABER, ILLUSTRATSIOON: Paperminds, Bold Tuesday, Krõõt Kukkur Illustrations, WALLTWISTERS, Studio Tartuensis, multistab, Labora, Estonian Wall Art, Illustrations Studio, Hingele Pai

KOSMEETIKA: SÕSARD, D'DIFFERENCE, Nurme, Botanic Garden, TUUL , Tilk!

Toit ja jook: KOKOMO Coffee, Coffee People, kohvik August ja Jes Sandwich Studio

DJ-d:

Liisi Voolaid

Renno Paat

Rhythm Doctor

Alari Orav

Maris Takk

Vaata lisa: disainikeskus.ee