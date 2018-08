Baltimaade suurim loomemajanduse arendusmaraton ühendab endas IT, loovuse, käsitöö ja ringmajanduse

Osalejate käsutuses on parimad Eesti mentorid, ägedad ja väärtuslikud auhinnad, inspireeriv seltskond, kiire WiFi, kehakinnitus kogu häkatoni ajal ja Mektory hoone, et segamatult unistusi ellu viia. Kel soovi, ja aega napib, võid häkkimise ajal ka kohapeal ööbida.

Nagu taolistele häkatonidele tavaks on saanud, toimub päev varem ka eelpidu, mis annab osalejatele hea võimaluse üksteisega tutvuda ja lahutada meelt enne kolme pingelist arendusmaratoni päeva. Eelpidu on mõeldud nii neile, kes on ennast juba Loomehäkile kirja pannud kui ka neile, kes plaanivad seda teha.

Loomehäki esimesel päeval, reedel, tutvustatakse ideid ja luuakse meeskonnad, laupäeval arendatakse tooteid ja teenuseid ning keskendutakse ärimudeli loomisele. Viimasel päeval ehk pühapäeval toimub ideede esitlemine meeskondade poolt, nende hindamine ja viimases etapis valitakse välja parimad ning antakse üle auhinnad.

Lisainfot leiad Loov Eesti veebist.

Loomehäkk on Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel osa ettevõtlusprogrammist Edu ja Tegu , mille eesmärgiks on edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Loomehäkk toimub Euroopa Liidu Sotsiaalarengu Fondi toel.