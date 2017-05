Creative Business Cup’il esindab Eestit moetööstuse optimeerija Pre Production OÜ

Globaalsele ettevõtluskonkursile Creative Business Cup’ile sõidab Eestit esindama Mari Martini juhitud Pre Production OÜ, mille eesmärgiks on kiirendada moetööstuse tootearendust ning vähendada tootmisriske ja tõsta efektiivsust.

Idee taga olev meeskond on pikaajalise valdkondliku kogemusega. Selle idee elluviimine võimaldab tuua moetootmise tsükli 21. sajandisse, optimeerides aja ning materjali kulu moetööstuse protsessides, kommenteeris võitjat žhürii.

Creative Business Cup’i arendusprogrammis saavad osaleda ka Fanvestory, mis lubab fännidel investeerida oma lemmiklauludesse ning temperatuuri mõõtva plaastri leiutanud TempID.

Estonian Business School andis eriauhinnana 20 ainepunkti ulatuses täienduskoolitust mobiilseid lahaseid arendavale ettevõttele ETHR, Eesti loodusest supertoite arendavale ettevõttele Vaga Aed ja unikaalseid luksusehteid SOMA Jewellery OÜ-le.

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite suvekoolis saab eriauhinnana osaleda targast kangast elektrijuhtmeid disainiv FabWire.

Creative Business Cup väärtustab loomemajanduse sisendit uutes toodetes, teenustes ja ärimudelites. Võitnud ideed on kindlasti väärilised esindama Eestit globaalsel konkursil. Soovime õnne ja edu ja ka teistele osalejatele,” sõnas Eva Leemet, Loov Eesti tegevjuht.

Žhüriisse kuulusid Andrei Korobeinik (investor), Yrjö Ojasaar (investor), Maarja Pehk (BuildIT), Mart Brauer (Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid) ja Marge Täks (EBS).

Pre Productions OÜ, TempID ja Fanvestory lülitatakse Balti- ja Põhjamaade ühisesse ettevalmistusvõrgustikku ning neid valmistavad võistluseks ette parimad eksperdid CBC Baltic and Northern Countries Bootcampil.

Creative Business Cup Estonia on Eesti osavõistlus globaalsele ettevõtluskonkursile Creative Business Cup (CBC), mida korraldatakse Taanis. CBC-ga on liitunud 60 riiki üle maailma. Selle eesmärgiks on tõmmata tähelepanu loomajandusele ja loovuse rakendamise olulisusele innovatsioonis.

Loov Eesti on Creative Business Cup esindaja Eestis aastast 2012.