Disainibuldooser aitas viiel ettevõttel jõuda uute toodete ja teenusteni

Favor AS leidis peale disainiauditit, et Leden valgustite arendamisse ja tootmisse investeerimine ei ole äriliselt mõistlik ning ka tööstushoonete valgustuslahenduse teenuse pakkumine ei ole piisavalt hea väljavaatega arendus. Seega otsustas Favor investeerida oma Metaform kaubamärgi all pakutava teenuse arendusse. Täna on organisatsioonis elluviimisel ja arendusjärgus jätkusuutliku innovatsioonimootori loomine, kaasates meeskonda iseõppiva ettevõtte loomiseks. Süsteemselt arendatakse Metaformi strateegiat, selle väärtuspakkumist ja pakutavaid teenuseid. Kiirendatakse pakkumiste tegemist ja nende automatiseerimist.

“Disainibuldooseri programmist saadud uute tööriistade abil identifitseerisime esmalt probleemid, see on täna aidanud meie ressursid ja fookuse suunata õigesse kohta. Saadud kogemusi ja teadmisi oleme rakendanud allhanke ärisuuna müügiprotsesside ümbermõtestamiseks ja teenusekontseptsiooni uuendamiseks. Tänaseks on kasutusel ka mitmed visualiseerivad töövahendid, et teha paremaid ja kiiremaid otsuseid. Tuvastatud probleemid ja võimalused on alles töös,” rääkis Favor AS müügijuht Jan Toomingas.

Palmatin OÜ on Disainibuldooseri abil välja töötamas moodsama arhitektuurse lahendusega tootesarja kontseptsiooni, mis oleks atraktiivne uutele sihtgruppidele (uued turud, teadlikumad tarbijad). Koostööd alustati arhitektuuribürooga PART ja koostöö tulemusena sündis eskiis uuele majamudelile. Lähimas tulevikus on plaan läbi viia ärikliendi küsitlus koos uue majamudeliga ning ehitada valmis näidismaja. Sellega seoses muudetakse terviklikult ka maja ostu teenuse kontseptsiooni. Arendatava mudeli välja töötamiseks teostatakse tarbijauuring, kaardistatakse ostuprotsess ja klienditeekond.

PMT disainiauditist selgus, et PMT teeb tehnilises mõttes maailma parimaid haagiseid, seega on tugeva potentsiaaliga ettevõte. Mõne hästi valitud lisaarenduse ning väärtuspakkumise selgema sõnastamisega on võimalus teha suur hüpe edasi nii tootes kui ka hinnaklassis. Nii asuti arendama tooteseeriat Humus, selle tootekontseptsiooni ning turundus- ja kommunikatsiooniplaani. Arendusprotsessi käigus kaardistati kliendi väärtusmaailm ja sellest tulenevalt kohendati ettevõtte visiooni. Loodi tooteseeria arendusstrateegia, mille käigus vähendatakse nö rätsepatööd, kaotatakse ära otsemüük, üks mittekasulik võõras tooteseeria. Kasvatatakse töö kiirust ja efektiivsust, tõhustatakse järelteenindust ja varuosade kättesaadavust, parandatakse toote töökindlust ja kandevõimet ning multifunktsionaalsust. Arendusel lähtutakse kasutajakesksusest, luuakse innovatsioonimeeskond, töötatakse välja lisavarustuse paketid. Luuakse professionaalsed turunduslahendused ning jaevõrgustikud uutel turgudel.

Veoki Pealisehitus on ettevõte, kus on toodetud veokite järelhaagiste sisu eritellimusel. Disainibuldooseri programmiga liituti selleks, et anda ettevõtte arengule uus impluss ning sooviga arendada välja oma toode. Disainiauditis analüüsiti ettevõtte võimalusi toote ja sihtgrupi valikuks ning programmi II etapis alustati arendusprotsessidega. Täna on väljatöötamisel uus tootesuund – mobiilne töökoda. Eesmärk on luua uuele tooteseeriale oma kaubamärk ja väärtuspakkumine millega konkureerida ning tulla välja demotootega.