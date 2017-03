Disainibuldooser tõstab Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet

Täna, 7. märtsil, avaneb kandideerimine tööstusettevõtetele suunatud Disainibuldooseri programmi. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt ellu kutsutud programm toimub koostöös Eesti Disainikeskuse ja Kultuuriministeeriumiga ja selle eesmärk on tõsta disaini rakendamise abil Eesti tööstusettevõtete rahvusvahelist konkurentsi- ja ekspordivõimet.

„Seekord oleme keskendunud tööstusettevõtetele, sest näeme, et disaini rakendamine tööstusettevõtete tootearenduses loob otsesed eeldused väärtusahelas kõrgemale tasemele jõudmiseks ja ekspordi kasvatamiseks. Samas ei ole meie ettevõtjad täna veel harjunud disainereid aktiivselt kaasama,“ ütles EASi alustavate ettevõtete ja loomemajanduse valdkonnajuht Anu Puusaag.

Disainibuldooser toimub juba kolmandat korda ja tänaseks on välja kasvanud ka esimesed edulood. “Suure hüppe tarkvaaraarendajast disainirakendajaks on teinud Proekspert, keda tunnustati eelmisel aastal ka EASi Ettevõtluse Auhinna konkursil Aasta disainirakendaja auhinnaga,” selgitas Puusaag. Väärtuslikke projekte disaini rakendamisel on teostanud ka näiteks ettevõtted Wendre, Datel, Meiren ja Chemi-Pharm. Edulugude taga on disainijuhid ja disainiusku juhid, kes koostöös on suutnud muuta ettevõtete ärimudeleid, struktuure ja protsesse.

Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõuniku Anu-Maaja Palloki sõnul pakub Disainibuldooser avastamis- ja arenguvõimalusi nii disainijuhtidele kui ka ettevõtjatele. „Eesmärk on jõuda teadmiste ja oskuste kasvatamise ning praktilise arendustöö kaudu projekti lõpuks muutusteni, mis toetavad ettevõtetes edasist toodete ja teenuste arendust senisest oskuslikumal moel,“ selgitas Pallok.

“Tihedas koostöös lahendatakse igas ettevõttes ligi aasta kestva programmi jooksul üks selge probleemipüstitusega teema,“ kommenteeris Eesti Disainikeskuse juht Jane Oblikas. Programmi valitakse osalema 15 Eesti tööstusettevõtet ja 15 Eesti tugevaimat disainijuhti. Neljakuuline põhiprogramm koosneb koolitustest ja disainiauditist. Tugevamad osalejad saavad võimaluse jätkata programmi teises etapis, mis koosneb konkreetsest tootearendusest koos disainijuhiga.

Disainibuldooseri programm annab ettevõtetele võimaluse õppida, kuidas toimib kaasaegne disainist juhitud tootearendus, mil moel välja töötada kasutajakeskseid lahendusi, rakendada edukalt disainmõtlemise tööriistu ning viia ellu arendustegevust kogenud ja koolitatud disainijuhi käe all. Sel aastal viib Disainibuldooseri koolitusi ja mentorlust läbi Eesti Disainikeskus koostöös Taani tuntud innovatsiooni ja tootearenduse büroo Attention Groupi tootedisaineritega.

Disainibuldooserist huvitatud ettevõtjad on oodatud infopäevale 22. märtsil Kultuurikatlas Tallinnas.

Disainibuldooser on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi loomemajanduse arendamise meetme projektist „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)“.

Lisainfo ja kandideerimine: http://www.eas.ee/teenus/disainibuldooser/.