e-Eesti pakub globaalsel innovatsioonivõistlusel lahendusi olulistele probleemidele

Eestit esindavad globaalsel innovatsioonivõistlusel Creative Business Cup (CBC) rõivatööstuse toimimist muutev e-lahendus PreProduction, muusikatööstuses uutmoodi rahastus- ja fännide kaasamise mudelit pakkuv Fanvestory, mugava digitaalse termomeetri välja töötanud TempID ja e-Govertnance Solutions alamvõistluse võitnud PSII (DeepScan), kes töötas välja tundlike andmete riiklikest andmebaasidest tuvastamise digilahenduse . Euroopa Liidu eesistumise ja Eest Vabariigi 100. sünnipäeva puhul on Eesti Creative Business Cup-i peakülaline.

Globaalset loomeettevõtluse arendamisele ja innovatsiooni ergutamisele suunatud Creative Business Cup´i peetakse Taanis, Kopenhaagenis juba 6. korda. Lisaks põhivõistlusele peetakse ka nn teemavõistlusi ja kuulatakse ettekandeid väljapaistvatelt majandus- ja poliitikategelastelt.

Eesti e-valitsemisest, e-residentsusest ja digiühiskonnast räägib 15. novembril Creative Business Cup konverentsil Riigikogu liige Taavi Rõivas.

“Eesti on end tõestanud e-teenuste maailmas teerajajana. E-residentsus on unikaalne ja suurepärane näide Eesti suutlikkusest, on nihutanud mõtteraame, on pannud nii meid kui mitmeid teisi riike mõtlema tõeliselt globaalselt. Eesti e-areng võimaldab meil pakkuda lahendusi nii avalikus kui ka erasektoris, väga erinevatele valdkondadele,” ütles Riigikogu liige Taavi Rõivas.

Peavõistlusel esindab Eestit Pre Production OÜ, mille eesmärgiks on kiirendada moetööstuse tootearendust ning vähendada tootmisriske ja tõsta efektiivsust. Selle idee elluviimine võimaldab tuua moetootmise tsükli 21. sajandisse, optimeerides aja ning materjali kulu moetööstuse protsessides.

Fanvestory ja TempID esitlevad oma ideid CBC messialal ning võtavad osa koolitustest ning investorkohtumistest.

“Creative Business Cup väärtustab loomemajanduse sisendit uutes toodetes, teenustes ja ärimudelites. Eestit esindavad ideed toovad kokku nii loovuse kui ka Eesti tugevuse IT lahenduste leidmisel,“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Eesti 100 sünnipäeva tähistamiseks korraldavad Loov Eesti, Eesti suursaatkond Taanis ja Creative Business Cup 16. oktoobril kõigile võistlusel osalejatele Eesti-teemalise vastuvõtu koos Eesti muusikaga.

Creative Business Cup (CBC) on Taanis korraldatav globaalne ettevõtluskonkurss, millega on liitunud 63 riiki üle maailma ja kus osaleb üle 600 start-up ettevõtja. Võistluse eesmärgiks on tõmmata tähelepanu loomemajandusele ja loovuse rakendamise olulisusele innovatsioonis. Loov Eesti on Creative Business Cup esindaja Eestis aastast 2012.

Üleeuroopalise CBC alamvõistluse - eGovernance Solution konkursi korraldas Loov Eesti koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis Norden, E-Riigi Akadeemia ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Projekti kaasfinantseerivad Kultuuriministeerium, Riigikantselei ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondist.