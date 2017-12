Eesti arhitektide moodulmaja KODA võitis Ameerika Arhitektuuriauhinna

Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal Mere puiesteel pilke köitnud Eesti arhitektide loodud KODA minimajad võitsid Ameerika Arhitektuuriauhinna arhitektuuridisaini ja külalislahkuse kategoorias.

Linnasüdame ehitusjärgus parklasse püstitatud maailma esimene KODA küla tõmbas tähelepanu kui nutikas lahendus ajutise ruumiprobleemi lahendamiseks. Küla koosnes seitsmest KODA majast. 25m2 valmis majad olid kohandatud eluruumiks, hotelliks, kontoriks, müügipunktiks ja pop-up kohvikuks.

Tänu nutikatele lahendustele (automaatne kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteem , päiksepaneelid, hästi soojustatud seinad, 4-kordsed aknaklaasid, päiksevarjud jne) teevad KODA majast pluss-energia hoone, mis toodab energiat rohkem kui ise seda kasutab.

Mobiilsed betoonmajad ei vaja vundamenti ja neid saab pärast kasutamist teisaldada. Ka majade juures olev haljastus on sama mobiilne. Kolmnurksed terrassimoodulid saab paigutada vastavalt ümbritsevale maastikule ja isegi haljastuses kasutatud taimed on valitud nii, et neid saab kergelt ümber paigutada.

Et KODA on eraldiseisev hoone, mida saab krundist eraldada, on tal ka järelturg – kui enam sellist maja ei vaja, siis on võimalik see ära müüa ja mujale teisaldada. Selline ajutine, kuid kõrgekvaliteediline hoone muudab linna kinnisvarasektori dünaamilisemaks ning teeb ajutiste pindade kasutamise mugavaks, seisab zhürii hinnangus.

KODA autorid on arhitektid Liina-Liis Pihu, Maria Alnek, Eva-Liisa Lepik ja Kadri Tonto Ülar Marki juhtimisel