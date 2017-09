Eesti ehtedisaini esitletakse Pariisi disaininädalal

Pariisi disaininädala raames avab uksed kuue Eesti ehtekunstniku loomingut koondav näitus Offset. Väljapanek on külastajatele avatud 8.-16. septembril Pariisi südames Marais linnaosas.

Oma töid näitavad Pariisis Sille Luiga, Merlin Meremaa, Maarja Niinemägi, Darja Popolitova, Kairi Sirendi ja Tanel Veenre.

Näituse eestvedaja NID otsustas keskenduda just ehtekunstile, kuna see on viimastel aastatel tõusnud üheks tugevaimaks ja omanäolisemaks valdkonnaks Eesti disainimaastikul. Selektsioon on tehtud eelkõige uute ja ootamatute materjalide kasutamist silmas pidades. Näidetena võib tuua puuseente müstilise tekstuuri, titaaniumi erksad struktuurid, kristallvaaside säravad tahud, aga ka pressitud metallšvammi krobelise pinna.

Kaaskuraator Darja Popolitova sõnul lahkab Offset upcyclingu olemust, lõhkumise ning taasloomise naudingut. Tegu on värske pilguheitega igapäevastele objektidele, tuues välja neis peituva lisatähenduse. Selle ilmestamiseks on näitusekülastajatel võimalik seinasahtleid avades tutvuda ehtekunstnike poolt kasutatud tootematerjalide algosakestega. Offset (eesti k. nihe, kõrvalekalle) tähistabki nihet ehtekunsti traditsioonilises materjalikasutuses, aga ühtlasi ka nihet selles materjalis endas - esitledes seda enne ja pärast disaineri poolt uue elu sisse puhumist. Offset pakub näituse kontseptsioonil põhineva väljalõike ja loob ajutise katkestuse Eesti ehtedisaini hetkepildi tervikust.