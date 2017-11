Eesti ettevõtjad olid globaalsel innovatsioonivõistlusel edukad

Eestit globaalsel innovatsioonivõistlusel Creative Business Cup (CBC) esindanud Fanvestory pääses investorite voorus 348. seast viie parima hulka ja CBC alavõistluse eGovernance Solutionsi võitjaks kuulutati PSII ning anti üle auhind pealaval.

"Taani on leidnud endale Creative Business Cup' i näol väga vajaliku ja tugeva ettevõtlust ning loovust esile tõstva ürituse, mille teemavõistlus, eGovernance Solution avalike teenuste loomiseks, usaldati Eestile.Ma julgustaksin ka teisi riike panustama oma tugevustele ning neid selliste võistluste abiga rahvusvaheliselt tutvustama," ütles Riigikogu liige Taavi Rõivas.

"Hea, et Eesti oli Creative Business Cup´il tugevalt esindatud. Eesti ja Taani on mõlemad tugevad e-riigid. Sellised sündmused võimaldavad meil rohkem koostööd teha ning luua piiriüleseid lahendusi. Need omakorda elavdavad eksporti ja toovad vastastikku investeeringuid," lisas Eest saadik Taanis Märt Volmer.

Fanvestory juhi Birgit Karuse sõnul on põnev kohtuda nii paljude ettevõtjatega erinevatest kultuuridest, kuulda ja näha nende ideid, vahetada kontakte ja kohtuda investoritega.

Kahe päeva vältel sõlmisid kõik võistkonnad hulgaliselt kontakte, esitlesid oma ideesid ja said konstruktiivset tagasisidet oma toodetele ja teenustele. Võistluste vahele mahtus sisse ka inspireerivaid esinejaid, kes andsid edasi oma kogemusi ja teadmisi. Üheks värvikamaks esinemiseks võib pidada Pussy Riot-ist Nadya Tolokonnikova esinemist, kes näitas kuidas loovuse ja muusikaga saab tähelepanu pöörata ühiskonna valupunktidele. Neuroteadlane Scott Halford rääkis, kuidas meie ajutegevus mõjutab meie otsuseid ja selgitas konteksti olulisust tegevuse mõistmisel.

Enne auhinnatseremooniat selgitasid investorid alustavatele ettevõtjatele oma otsuste tagamaid ja kuidas nendeni jõutakse. Alan Greenbergi, Wide Academy asepresidendi sõnul investeeritakse inimestesse, mitte ettevõtetesse. Lisaks heale ideele on kindlasti oluline soov läbi lüüa.

16. oktoobril tähistati kahe tiheda võistluspäeva lõppu Eesti 100-le pühendatud temaatilise peoga, mille korraldasid Loov Eesti, Eesti suursaatkond Taanis ja Creative Business Cup kõigile võistlusel osalejatele koos Eesti muusikaga. Muusikalist elamust pakkus VulVulpes Eestist ja Eestit tutvustava videoinstallatsiooni eest hoolitses Emer Värk.

Creative Business Cup 2017 osalesid järgmised ettevõtted Eestist: PSII (DeepScan), Pre-o- Porter, Fanvestory, Statlab ja TempID.

Creative Business Cup (CBC) on Taanis korraldatav globaalne ettevõtluskonkurss, millega on liitunud 63 riiki üle maailma ja kus osaleb üle 600 start-up ettevõtja. Võistluse eesmärgiks on tõmmata tähelepanu loomemajandusele ja loovuse rakendamise olulisusele innovatsioonis. Loov Eesti on Creative Business Cup esindaja Eestis aastast 2012.

Üleeuroopalise CBC alamvõistluse - eGovernance Solution konkursi korraldas Loov Eesti koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis Norden, E-Riigi Akadeemia ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Projekti kaasfinantseerivad Kultuuriministeerium, Riigikantselei ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondist.