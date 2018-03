Eesti Kunstiakadeemia tootedisainiosakonna üliõpilased mõtestasid koostöös tehnoloogiaettevõttega Cleveron ümber droonivedu

Ühe edukaima Eesti kapitalil põhineva tehnoloogiaettevõttena plaanib Cleveron sel aastal välja tulla uudse drooniveo lahendusega. Koostöös Eesti Kunstiakadeemia tootedisainiosakonna 3. kursuse üliõpilastega alustati disainilahenduste väljatöötamist Cleveroni pakiautomaatidega ühilduvate droonimoodulitele, mis võimaldaks pakkuda ilma inimese sekkumiseta pakivedu.

Lähteülesandeks Eesti Kunstiakadeemia tootedisainiosakonna üliõpilastele oli töötada drooni ja inimese vahelise kokkupuutega ehk pakkide üleandmisega; see tähendab, leida disainlahendused pakiveomoodulile, mis kinnitub droonile, hoiab paki lennu ajal turvaliselt kinni, ja annab selle lõpuks pakisaajale üle. Tööstusdisainer Mihkel Güssoni juhendamisel toimunud erialaprojektis osalenud tootedisainieriala üliõpilased viisid esmalt läbi taustauuringud ja analüüsisid mehitamata õhusõidukite analooge. Eesmärgiga lahendada saadetise peale- ja mahalaadimine vastavalt Cleveroni vajadustele, misjärel püstitasid üliõpilased seejärel endale individuaalsed lähteülesanded droonile kinnituva pakiveomooduli väljatöötamiseks.

Eesti Kunstiakadeemias toimunud töömakettide esitlusel valisid Cleveroni esindajad koosseisus disainer Lauri Hirvesaar, insener Hans Parik ning Cleveroni asutaja ja omanik Arno Kütt välja parimad droonile kinnituva pakiveomooduli disainlahendused.

Loe veel

Enim Cleveroni poolt ette antud tehnilistele tingimustele vastava lahenduse püsivalt drooni küljes olevale pakikonteinerile töötas välja Julien Hac, kes seadis esiplaanile inimese ja drooni vahelise kokkupuute ohutuse. Mugava peale- ja mahalaadimismehhanismi, mis arvestab drooni aerodünaamikat ja hoiab lennu ajal saadetise kindlalt paigas, pakkus välja ka Liisbet Ross. Parima ühekordselt kasutatava, ent keskkonnasäästliku pakiveomooduli lõi Siim Jesper Varblane. Äramärkimist leidis ka Liina Kurvitsa välja pakutud ilmastikukindel korduvkasutatav pakend dronepack 2.0.

Cleveroni tootedisainer Lauri Hirvesaare sõnul said üliõpilased neile pandud ülesandega hakkama. “Lootus, et mõnest tööst ühel hetkel päris toode saab, on suur,” ütles Hirvesaar. “Eeskätt tuligi Cleveron värskeid ideid otsima ja nüüd võib juba kinnitada, et neid koostööprojekt ka pakkus. Droonidega pakivedu on alles arenev valdkond, kus ei ole välja kujunenud õigeid ja valesid lahendusi,” möönis Hirvesaar, “kõik tuleb ise läbi proovida.”

Projekti „Droonile kinnitatava pakiveomooduli väljaarendamine” näol on tegemist järjekorras teise Eesti Kunstiakadeemia tootedisainiosakonna ja Cleveron AS vahelise arenduskoostööprojektiga. Esimene neist toimus 2010. aastal kui koostöös tootedisainiosakonnaga töötati välja disainlahendust e-kaubandus- ja jaemüügiettevõtete vajadustel põhinevatele pakiautomaatidele. Tänaseks peamiselt Põhja-Ameerika suurimale jaemüügikaubandusketile Walmart iseteenindavaid pakiautomaate tarniva Cleveroni disaini- ja tehnilise lahenduse väljatöötamisse olid 2010. aastal Eesti Kunstiakadeemia tootedisainiosakonna tolleaegsete üliõpilastena kaasatud nii Mihkel Güsson kui ka Lauri Hirvesaar.