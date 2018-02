Eestis alustab ainulaadne, Soomes juba edukalt tegutsev disainisaadikute ettevalmistusprogramm

Eestis alustab ainulaadne disainisaadikute ehk agentide ettevalmistusprogramm “SILD”, mille eesmärgiks on suurendada Eesti disaini eksporti läbi välisturul tegutsevate disainisaadikute võrgustiku.

Kandideerima oodatakse neid, kes huvituvad Eesti disainist, on head suhtlejad ja orienteeritud müügile. Avalduse esitanute seast valitakse välja kuni 5 inimest, kellest programmi lõppedes on saanud Eesti disainisaadik.

Kolmeosalise programmi alguses viiakse kokku loomeettevõtted ja agendid, keda hakatakse samaaegselt koolitama. Sellele järgnevad praktikumid Soomes, mille käigus omandavad disainisaadikud kogemusi Soome agentuuride juures.

Viimases, ehk kolmandas etapis, mida võib nimetada ka eksamiks, saavad agendid omandatud teadmised ja oskused panna proovile rahvusvahelisel messil, kus osaletakse koos ettevõtjatega.

Kui Eestis on selline ettevõtmine täiesti uudne, on meie põhjanaabrid meist juba mitu sammu ees. “Meil oli ulatuslik väljaõppeprogramm loomemajanduse agentide jaoks nimega Sillanrakentajat 2009. – 2011. aastal. Selle pika perioodi jooksul õppisime mitmete ettevõtjatega teineteist väga hästi tundma ja samuti saime põhimõttelisel tasemel aru, kuidas koos vahemeestena töötada. Programmi käigus sündis ka AGMA, agentide võrgustik - ühe katuse alla on kokku koondatud inimesed, kogemus ja parim praktika. Nüüd, mil agentide ja haldurite rollide olulisus paistab turgudel ja avalike rahastajate seas kiiresti kasvavat, on muutunud ka AGMA roll liikmete ja kogu professionaalsete agentide grupi esindajana tugevamaks,” räägib programmi SILD partner AGMA juht Kati Uusi-Rauva olukorrast Soomes ja lisab, et selline väljaõpe toetab professionaalsete praktikate ja kolleegide võrgustiku teket, mis tugevdab saadikute ja klientide potentsiaali.

Rohkem infot ajakava ja osalemistingimute kohta leiad Loov Eesti kodulehelt.