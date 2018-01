EKA esitleb disaini ja ettevõtluskoostöö parimaid ning innovaatilisemaid tulemusi

Eesti Kunstiakadeemia korraldab 17. jaanuaril 2018 disainiteaduskonna värskete ettevõtluskoostöö tulemuste avaliku tutvustuse EKA Design Showcase. Lutheri Masinasaalis tulevad esitlusele uute innovatiivsete toodete ja teenuste kontseptsioonid, prototüübid ja valmislahendused, mis näitavad uusi arengusuundi panganduses, energiamajanduses, restoraniäris ja mujalgi. Nendega tutvuma on oodatud kõik EKA praegused ja tulevased ettevõtjatest koostööpartnerid ning tulevikudisaini huvilised! Avalikud esitlused on inglise keeles.

Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaani Kristjan Mändmaa sõnul on koostöö EKAga ettevõtetele kasulik: “Sageli soovitame oma partneritele sissejuhatuseks: kujutage ette 10–20 geniaalset noort inimest, kes mitu kuud tegelevad intensiivselt just teie ettevõtte probleemidele lahenduste otsimisega! Tudengeid juhendavad õppejõud on oma ala rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistid. Koos ettevõtluspartneriga kavandatakse tulevikuvisioone – kuidas näeb välja näiteks reisimine, meediatarbimine või kaubandus 5, 10, 20 aasta pärast? Arendatakse enneolematuid tooteid ja teenuseid, testitakse uusi materjale ja tehnoloogiaid.”

EKA ja TTÜ ühisõppekava Design & Engineering tudengid uurisid koostöös Skeleton Technologies ja Alexelaga projektis “Powering Tomorrow” energiatehnoloogiate arenduses ning energia kasutamises toimuvaid muutusi. “Koostööprojektis Alexelaga analüüsisid tudengid, kuidas muuta tänast autokeskset infrastruktuuri kogukonnasõbralikumaks ja uute, kergemate transpordiviiside -kesksemaks. Samuti uuriti elektrienergia ligipääsetavuse kitsaskohti välitingimustes,” selgitab projekti tagamaid D&E õppejõud, EKA disainiteadur Ruth-Helene Melioranski. “Pakutud lahendused tegelevad nii bensiinijaama ümberdefineerimisega kogukonnakeskuseks, elektriliste kergliiklusvahendite laadimisvõrgustiku visualiseerimisega kui elektriautode laadimisroboti arendamisega.”

Esitlusele tulevad teemad:

TTÜ ja EKA ühisõppekava Design & Engineering sügissemestri koostöö ettevõtetega Alexela ja Skeleton Technologies analüüsis projektis "Powering tomorrow" võimalusi, kuidas arenevad energiatehnoloogiad võivad suunata meie käitumist ja kuidas meie käitumine omakorda mõjutab nende tehnoloogiate rakendamist. Tutvustatakse lahendusi, mis muudavad energia tähendust ja kättesaadavust ning esitletakse erinevaid kasutusvõimalusi neile lahendustele.

EKA keraamikute ja restoran Ribe ühine avastusretk jõudis originaalsete uute toidunõudeni, mis väljendavad ettevõtte brändiväärtusi ning värskendavad restorani üldilmet. Nõud on toodetud EKAs väljaarendatud ainulaadses 3D saviprindi-tehnoloogias.

EKA Interaktsioonidisainerid ja Swedbank lähtusid tänapäevastest tehnoloogilistest ja ühiskondlikest arengutest ning avastasid uusi toote- ja teenusearenduse võimalusi elektroonilises panganduses.

EKA Interaktsioonidisainerid analüüsisid eResidentsuse teenuse kasutajasõbralikkust. Uurimistöö tulemusel pakuti välja rida erinevaid lahendusi uute eResidentide rahulolu suurendamiseks.

EKA Jätkusuutliku Disaini Labori, TLÜ ELU projekti ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu koostöös otsiti ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt lahendusi kaitsetööstuse tootmisjääkide probleemile. Uuenduslikke tooteid ja teenuseid loodi väärtustava taaskasutuse ehk upcycling meetodi abil.

EKA graafiliste disainerite ja ettevõtte Bradley Paper koostöös uuendati koolivihikuid, mis jõudsid seejärel tänu silmahakkavale kaasaegsele disainile märkimisväärse müügieduni.

EKA graafiliste disainerite ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingu koostöös loodi lauamäng, mida saavad mängida nii nägijad kui pimedad.

EKA tootedisainierite ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla ühises süsteemidisaini-töötoas oli eesmärgiks suurendada veredoonorite arvu ning tagada esmaste doonorite kujunemine korduvdoonoriteks. Katsetati erinevate prototüüpidega ja arendati e-doonori keskkonda.

Tekstiilidisainer Katrin Kabun otsis rakendust väärtuslikule toorainele – igal aastal massiliselt äravisatavale jääk-lambavillale. Koostöös TTÜ laboritega valmis naturaalne, taastuvatel ressurssidel põhinev biolagunev sisustusmaterjal, mis tänu oma ruumi siserõhu kvaliteedi reguleerimisomadustele on ka tervisesõbralik.

EKA Design Showcase toimub 17. jaanuaril 2018 Lutheri Masinasaalis, Vana-Lõuna 39-1 , III korrus. Registreerimine on avatud kuni 15. jaanuarini, ajakava ja registreerimisvormi leiad SIIT ! Eesti Kunstiakadeema tänab ja tunnustab oma disainipartnereid, kelleks seekord on: Tallinna Tehnikaülikool, Alexela Oil, Skeleton Technologies, Ribe restoran, Swedbank, eResidentsus, Eesti Kaitsetööstuse Liit, Bradley Paper, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Põhja-Eesti Regionaalhaigla.