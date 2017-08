EKA Suveakadeemia otsib inimese ja looduse parimat koostoimet

Eesti Kunstiakadeemia korraldab tänavu augustis esmakordselt laiahaardelise rahvusvahelise suveakadeemia ehk Tallinna Kunsti, Disaini ja Arhitektuuri Suveakadeemia - Ääremaa/Hägustades piire.

Suvekool koondab erinevate visuaalkultuuri teadus-ja loomevaldkondade kursuseid, keskendudes innovaatilistele, lahendusi otsivatele ja aktuaalsetele teemadele – looduskeskkonna ja inimese koostöö looduses, teede ja liikluse kaardistamine avaliku ruumi investeeringute tõhustamise jaoks, Eesti kunstielu regionaalses ning rahvusvahelises kontekstis ning suuremahuliste ja erimõõduliste objektide disainimine ja ehitamine Tallinna Loomaaia elevantidele. Suveakadeemia õppejõududeks ja koolitajateks on EKA ja partnerülikoolide juhtivõppejõud, teadurid ja kunstnikud.

Suveakadeemia on toimunud EKA Avatud Akadeemia eestvedamisel juba mitmeid aastaid, kuid tänavu avardati kutset juba teist korda rahvusvaheliselt, mullu startis piloodina EKA sisearhitektuuri suvekool FLOODED Summer School/Üleujutatud suvekool Soomaal, mida tänavu korratakse veelgi rahvusvahelisema grupiga. Seekord aga lisanduvad suvekooli valikusse ka teiste erialade suvekursused: Clay 3D Printing/3D saviprintimine, Toys for Elephants/Mänguasjad elevantidele, Telling Stories – Language in Video & Video as Language/Lugude jutustamine - keel videos ja video kui keel, Numbers and Cognition in the Urban Environment/Numbrid ja mõtlemine linnakeskkonnas ja The Contemporary Art Field in Estonia/Eesti kaasaegse kunsti väli. Suvekool toimub Tallinnas ja Soomaal Karuskosel.

“EKA esimene rahvusvaheline suveakadeemia Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture on saanud üle ootuste palju taotlusi, mis näitab, et EKA on algust teinud ülikooli jaoks väga olulise tegevussuunaga,” sõnab EKA suveakadeemia projektijuht Olivia Verev ja lisab: “Eestisse tulevad suveks õppima noored tulevased arhitektid, disainerid ja kunstnikud tippvälisülikoolidest, mis rikastab ja mitmekesistab meie kunsti-, disaini- ja arhitektuuriharidust ning tutvustab professionaalse ja personaalse juhendamise kogemuse kaudu siinseid kõrgetasemelisi õppimisvõimalusi välistudengitele, kelle teadvuses ei pruugi Eesti olla esmane õpingute jätkamise võimalus. Põnev ja sisukas kogemus võib arvamust aga muuta ja kuuldus meie heast haridusest sedakaudu rahvusvaheliselt levida."

EKA rahvusvahelisse suvekooli laekus 183 avaldust 43-st riigist ja osalema valiti 77 tudengit, neli suvekooli juhendajat on samuti välisriigist.

EKA rahvusvaheline suvekool toimub projekti “Tallinn Summer Academy of Art, Design and Architecture – Edge/ Blurring Boundaries” raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.