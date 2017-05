Janno Siimar: Parimad on e-teenused, mille kasutamist me ei taju

Üha enam teenuseid on veebipõhised, kuid sageli kostab hääli, et üks või teine teenus ei tööta nii nagu peaks, pole üles ehitatud loogiliselt. Nii ei saa e- maailmas vähem kogenud inimesed neid kasutada või peavad nägema palju vaeva. Kuidas kindlustada, et ka näiteks vanemad inimesed saaksid neid teenuseid hõlpsalt kasutada? Kas disainerid saaksid ka siin aidata? Uurisime seda Janno Siimarilt starteegilise disaini agentuurist Velvet.

Siin on kaks asja: kuna meil on palju e-teenuseid (nii era kui ka avaliku sektori omi) on meil ka palju võrdlusmomenti. Ja kuna erasektor areneb kiiremini, sest ettevõtted ei saa oodata või surevad ja nende asemele tulevad uued ja paremad, siis avaliku sektori teemad jäävad tahes-tahtmata vanaks ja tunduvad iganenud. Siiski on see tunne subjektiivne, sest muust maailmast oleme siiski palju ees.

Teine teema on disainerid. Väga palju täna saadaval olevatest avaliku sektori e-teenustest ei ole tegelikult üldse disainitud. Heal juhul on graafiline disainer tuuninud kasutajaliidest, kuid teenus tervikuna on reeglina täiesti disainimata. Jah, ainult disainerid saavad siin aidata - aga hea uudis on see, et igaüks saab olla disainer.

Millises teenuse loomise staadiumis peaks disaineri kaasama?

Kui disainer pole kohe alguses kaasas, siis see on juba läbikukkumine. Teenust on vaja kas hiljem ümber teha või disainida ümber valede otsuste. Disaineri mittekaasamine teenuse loomise algfaasis on andestamatu viga.

Kuidas Sinu hinnangul on sujunud koostöö disainerite ja avaliku sektori e-teenuste loojate vahel?

Õnneks ei ole eriti vahet enam, avalikus sektoris on rõhk rohkem dokumenteerimisel, kuid see on ka mõistetav.

Milliseid e-teenuseid Sa kasutajasõbralikkuse poolest esile tooksid?

Neid teenuseid, mille kasutamist me üldse ei taju. Nagu uks, mida kasutad, kuid mis sulle meelde ei jää. Teenuse eesmärk ei ole olla kasutajasõbralik. Kasutajasõbralik on teenus siis, kui ta kasutajale üldse ette ei jää.

