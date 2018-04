Kevadine disainiturg tõi kokku üle 4000 huvilise

Disainituru kirju külastajaskonna seas oli nii turuga sina peal olevaid disainisõpru kui ka Tallinnasse nädalavahetust veetma sõitnud ja siinse disainiga esmakordselt kokku puutuvaid välisturiste. Külastajad said tutvuda uute trendide, toodete ja kevadkollektsioonidega ning panna silma peale disaineritele, kelle loomingut jahtida kingituseks juba kuue kuu pärast toimuval disaini jõuluturul.

“Disainerite jaoks on sedalaadi turud parim koht, kus tutvuda oma ostja ja tellijaga ning saada tagasisidet toodetele, millest lähtuvalt neid siis omakorda täiustada. Lisaks on turg ideaalne koht, kust saada esimesi väliskontakte, sest üritust külastab turistide seas ühe rohkem ka professionaalseid sisseostjaid Soomest ja Rootsist,” rääkis Aivar Roop, brändi Nufnuf looja. Roopi sõnul on Nufnuf just sellisel moel leidnud endale mitmeid välispartnereid, kelle kaudu brändi toodangut eksportida.

Eesti Disainikeskus aitab edendada Eesti disainivaldkonda, eesmärgiga teha disain ühiskonnas paremini nähtavaks ja näidata heast disainist sündivat väärtust elukeskkonna kvaliteedi parandamisele, innovatsiooni suurendamisele ja majanduskasvule. Keskus viib kokku disainereid, ettevõtjaid, avaliku sektori esindajaid, poliitikakujundajaid, et tekiks uued ettevõtmised, mis aitaksid kaasa elukeskkonna kvaliteedi parandamisele, innovatsiooni ja seeläbi majanduskasvu suurendamisele.

