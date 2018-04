KONKURSS: Esita oma innovaatiline idee globaalsele konkursile!

Konkurss Creative Business Cup (CBC) Estonia otsib innovaatiliste ja loovate äriideedega ettevõtteid Eestit esindama globaalsel ettevõtluskonkursil, mis toimub novembris Taanis, Kopenhaagenis. Eesti võistluse patroon on Europarlamendi saadik ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Kopenhaagenis toimuv konkurss on hea võimalus näidata end ligi kuuekümne riigi esindajatele ja investoritele, seeläbi oma ideed rahvusvaheliselt tutvustada ning osaleda kõrgetasemelistel koolitustel.

Seni on Eestist kõige edukam olnud Sorry as a Service jõudes finaali. Ettevõte esindas Eestit 2015. aastal, praegu tegutsetakse Londonis ja selle kliendi hoidmise teenust arendava ettevõte juhid arvati maineka majandusajakirja Forbes 30 tuleviku juhi hulka. Möödunud aastal pääses Fanvestory, mis pakub muusikateoste autoritele võimalust kaasata fännidelt raha loomingu edendamiseks, võimaldades fännidel saada osa teose kasutamisest tekkivatest tuludest, investorite voorus 348. seast viie parima hulka. CBC alavõistluse eGovernance Solutionsi võitjaks kuulutati andmetöötluses innovatsiooni teinud Eesti ettevõte DeepScan ning anti üle auhind pealaval.

„Konkursi üks eesmärke on näidata, et loovusel on oluline roll igal elualal. Ootame konkursil osalema kõiki ettevõtteid, kelle ambitsioon on jõuda rahvusvahelisele turule oma innovaatilise toote või teenusega, mille kujunemisel on olnud kaastegev loovisik,“ selgitas Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.