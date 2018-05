Kuidas disainmõtlemine aitab Rabacondal kulusid kokku hoida?

2. Tootmisprotsesside tundmine

Kaarel Mikkini õhutusel osalesime meie koostööpartnerite igapäevatöös ja õnnestus teha mitmeid kasulikke tähelepanekuid. Olles teoorias kogu tootmisprotsessiga tuttav, andis selle sees veedetud päev põhjalikuma arusaamise toimuvast. Selgus tõsiasi, et kui tootja ei tea toodetavate detailide otstarvet, ei oska ta teha ka ettepanekuid kuluefektiivsemaks tootmiseks. Tootja teadmised erinevatest võimalustest ületavad meie omi ning tihedam koostöö viib parema toote ja suurema efektiivsuseni.

Eriti markantne juhtum selgus pakkimisliinil töötades, kus selgus, et peale viimast tooterevisiooni ei mahtunud üks koost enam hästi pakendisse ära. Tekkisid vigastused transpordil, mis põhjustasid meile soovimatuid lisakulusid. Pakendit ei saanud suurendada, kuna see tähendanuks, et kaubaalusele mahub 25% vähem tooteid. Lahendusena vähendasime toote ühte mõõtu, ilma et klient oleks aru saanud ja väga minimaalse mõjuga toote kasutatavusele. Ülimalt lihtne lahendus, mis aitab meil nüüd säästa transpordikuludelt ning vältida rahulolematuid kliente.

Rehviheeblite pakkimisel osaledes avastasime, et tarnija on pakendanud heeblid tehases kahte kilekotti, mille me mõlemad komplektidesse pakkides ära viskame. Meile pakkimisteenust osutav partner ei pidanud vajalikuks meid sellest teavitada. Andsime tarnijale korralduse lihtsustada transpordipakendit. Selle tulemusel vähenes heeblikomplektide pakkimiseks kuluv aeg, toote ostuhind ja võitis keskkond.

Kui palju oli meistriklassis uut infot ja kui palju vanade tõdede meeldetuletamist?

Oleme taasteadvustanud klientide tagasiside olulisust. Elu on näidanud, et kliendid kipuvad andma tagasisidet pigem siis, kui ollakse rahulolematud. Selleks, et vältida negatiivse tagasiside avaldamist internetis ja muus avalikus ruumis, oleme loonud protsessid, palumaks klientidel pöörduda probleemide korral otse meie poole. Selleks oleme lisanud iga toote kasutusjuhendile üleskutse küsimuste korral meiega ühendust võtma; julgustanud edasimüüjaid oma kliente probleemide korral otse meiega suhtlema; seadnud sisse veebiostule järgneva automaatse emailide väljastamise jada, pärimaks, kas toode on heas korras kohale jõudnud ja vastab ootustele. Hiljutised kogemused on näidanud, et esialgu negatiivse kogemuse saanud kliendist võib hea järelteeninduse tulemusel saada superfänn.

Kas meistriklassis osalemine on mõjutanud teie tulevikuplaane?