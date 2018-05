Loodussõbralik kunstnahk läheb Eesti eest võistlema

Kolm parimat meeskonda osalevad Creative Business Cup ühisel treeningüritusel Baltic Sea BootCamp’il Lätis, 30. august - 2. september 2018.

Iga tiim esitas 3-minutilise ingliskeelse pitchi (nn. müügikõne), mille alusel žüriiliikmed hindasid ettevõtet/ideed, selle taga olevat meeskonda ja turuolukorda. Hindamiskomisjon koosnes investoritest ja partnerorganisatsioonide esindajatest. Sinna kuulusid: Heidi Kakko (BaltCap Growth Fund), investorid Yrjö Ojasaar ja Andrei Korobeinik, Jana Pavlenkova (Prototron), Marge Täks (Estonian Business School) ja Jorma Sarv (CreativityLab).

Paremaks esinemiseks Taanis premeeris Creativity Lab võitja meeskonda pitchingu koolitusega. Finaalvõistlusel anti välja ka eripreemiad. Estonian Business School tunnustas Gelatexi ideed andes neile võimaluse täiendada oma teadmisi EBSis 30 ainepunkti ulatuses. Prototron andis ettevõttele Decomer Tecnology pääsu 40 parima hulka, et taotleda investeeringut prototüübi loomiseks.

Creative Business Cup Eesti finaal toimus Tallinnas Energia Avastuskeskuses. Kokku laekus 28 avaldust ja eelhindamise tulemusel jõudis finaali 6 põnevat äriideed. Võitja esindab Eestit loovate ja innovaatiliste äriideede globaalsel Creative Business Cup finaalüritusel 26.-28. novembril Kopenhaagenis.

Creative Business Cup Estonia on Eesti osavõistlus globaalsele ettevõtluskonkursile Creative Business Cup (CBC), mida korraldatakse Taanis. CBC-ga on liitunud 60 riiki üle maailma. Selle eesmärgiks on tõmmata tähelepanu loomajandusele ja loovuse rakendamise olulisusele innovatsioonis.

Loov Eesti on Creative Business Cup esindaja Eestis aastast 2012.