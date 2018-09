Loomeettevõtjad piilusid Norra turu ukse vahelt sisse

Messile sõitis seekord seitse Eesti ettevõtet: KR Stuudio, Woolish Knitting, Radis Furniture, Annike Laigo, DeMoog Design House, Hyti Design., Lisa Kroeber Jewellery ja äsja Loov Eesti disainisaadikute programmi lõpetanud agendid Jaanika Kikkas (Agate Art Mend) ning Eve Reincke (Estonian Design Agents Association).

Oslo Design Fair on ettevõtjalt-ettevõtjale kohtumiskoht. Nelja messipäeva jooksul külastasid Lillestromi messihalle peamiselt ostuagendid. Meie ettevõtjad suhtlesid aktiivselt ning tutvustasid oma tooteid. Et mess keskendus peamiselt elustiilile ja interjöörile, siis pälvis Radise väljapanek päris kenasti huvi. „Saime aru, et osadele norrakatele meeldib meie põhjamaine mööblidisain. Oluline oli ka see, et nüüd teame, milliste kanalite kaudu oma mööblit siia pakkuda,“ ütles Mauri Abner.

Ettevalmistustega alustati varakult – Loov Eesti korraldatud seminaril kuulati EASi Norra esindajate näpunäiteid ja juba Norra turul tegutsevate ettevõtjate kogemusi. Esinejad tõid välja olulisi Norra turu erinevusi – soovitati suhelda vaid norra keeles, kontaktisaamine on keeruline, turg on küllastunud jne.