Loomeettevõtjad saavad tuge Loov Eesti+Maa, PESA ja PESA+ programmidest

Alustab Loov Eesti+Maa uue hooaeg.Loov Eesti koos partneritega kutsub loomeettevõtteid üle Eesti leidma uusi ideid, et oma tooteid arendada või välisturule siseneda.

"Programmi eelmise kahe aasta jooksul oleme saanud palju kogemusi, kuidas täpselt loomeettevõitjaid julgustada oma ideid edasi arendama. Nüüd anname teatepulga piirkondade sädeinimestele, kes oma lähikonna ettevõtjaid teades neile sobivaimat tuge pakuvad. Loov Eesti on omakorda toeks erinevate ürituste ning koolituste läbiviimisel ning võrgustike loomisel," ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Järgneva kahe aasta jooksul on võimalik võtta osa erinevates kohtades korraldatavatest üritustest. Innovatsioonilaborites kogutakse mõtteid, kuidas oma ettevõttele või tootele uut hingamist anda, TeamLabi formaadis on võimalik oma meeskondadesse lisajõudu leida ning kogenud mentorite käe all tekkinud ideid edasi arendada. Oktoobris ootame liituma 8 kuud kestva veebipõhise ettevõtete arendusprogrammiga PESA, kus Eesti juhtivad spetsialistid annavad juhiseid oma idee arendamiseks. Kui toode juba valmis ning plaan välisturule minna, saab liituda ekspordile suunatud programmiga PESA+, kus saab tuge sihtriigis elavatelt ekspertidelt. Ettevõtluse edendamiseks leiame kasulikke ärikontakte nii Eestist kui ka väljaspoolt ja saame kasu ühistegevustest.

Programmis nõustavad ettevõtjaid ärimudeli osas Indrek Maripuu (Loovusait), turunduse ja ekspordi osas Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut), tootearenduse osas Sixten Heidmets ning rahvusvahelised mentorid Andrew Paterson (Inglismaa) ja Kati Uusi-Rauva (Soome) jt.

Loe veel

Loov Eesti+Maa koostööpartnerid on Järvamaa Arenduskeskus, Hiiumaa Arenduskeskus Tuuru, Läänemaa Käsitöö Liit, Väärt Raplamaa Toode, Ida-Viru Loomemajanduskeskus, Saaremaa Loomemaja, Lõuna-Eesti Turism ja Loovusait.

Programmi kohta saab lisainfot SIIT.

Loov Eesti+Maa programmi toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.