Loomeettevõtjate poolt hinnatud toote- ja teenusearendusprogramm PESA ootab liituma alustavaid ettevõtjaid üle Eesti

Veebipõhisus annab ettevõtjale hea võimaluse õppida asukohast olenemat ja endale sobival ajal. “Ettevõttega alustamiseks on see väga sobilik formaat. See andis vajalikku järjepidevust ja asjad liikusid kindlasti palju kiiremini edasi kui nad muidu oleks muude tegemiste kõrvalt liikunud,” kommenteeris PESA programmi selle 6. hooaja vilistlane Carina ettevõttest Babyluv. “Hetkel läheb meil üle ootuste hästi, oleme laiendanud tootevalikut ja päris paljud kliendid on meil üles leidnud.”