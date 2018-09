Loomehäkk täitis Mektory põnevate ideedega

Ühe uuendusliku ettevõtmise Eestis käis välja ka tiim Integradio. Nende ideeks oli töötada välja toimiv ühine platvorm podcastidele, mis koondaks kõik tehtud saated ühte kohta ja oleks seeläbi huvilistele lihtsalt leitavad. Selline platvorm annaks välismaalastele, kes teevad Eestis või Eesti kohta saateid, võimaluse enda loomingut laiema publikuni tuua. See idee tõi tiimile auväärse III koha ja auhinnad EBS-ilt, EMTA-lt, TTÜ Mektory-lt ja Brand Manualilt.

Žürii hindas kõrgemalt uuenduslikke, fokusseeritud ja kindla meeskonna poolt arendatud ideid. Žüriisse kuulusid: Olga Selitsheva, Eva Leemet, Mari-Ann Meigo Fonseca, Mariana Hagström, Anu Oks, Harri Tallinn, Inga Kõue, Jana Pavlenkova, Heiti Mering , Evelin Mitt, Ants Lusti, Birgit Aljaste, Martin Aadamsoo ja Tõnis Bramanis.

Osalejate tegevusele ja ideedele andsid tagasisidet Eesti parimad ja tuntumad mentorid erinevatest valdkondadest: Mihkel Virkus, Heiti Mering, Lars Erik Hion, Jana Kukk, Kerli Kant Hvass, Jana Pavlenkova, Ants Lusti, Ionel Lehari, Mariana Hagström, Kaspar Hanni, Dan Mikkin, Marko Toom, Tõnis Bramanis, Aleksander Aidarov, Ruth-Helene Melioranski.

Mentorite sõnul oli kõige levinum puudus häkatoni ideede juures see, et noored häkkerid ei olnud tutvunud juba olemasolevate toodete ja teenustega. Disainimentorite soovitus - googledage, googledage ja tehke endale selgeks, kus ja mis juba töötab. Kuidas nemad on oma protsessid üles ehitanud? Mida on seni tehtud hästi ja kus saaks pakkuda uudseid lahendusi? Sõnati, et võib ju leiutada ka jalgratast, kuid sel juhul peab olema lisatud midagi, mis teeb just selle jalgratta eriliseks.

Esmakordselt Loomehäki ajaloos otsiti aga lahendust lõimumise probleemile. Ühe integratsiooni hõlbustava lahenduse pakkus välja Eesti Instituudi tegevjuht Katrin Maiste koos oma tiimiga. „Meie projekt kannab nime „#estfriends“. Oleme jõudnud ühe maailma ja Eestit parandava ideeni, mis aitaks vähendades lõhet erinevate kogukondade vahel. Kuidas viia kokku välismaalased ja eestlased? Lahenduseks oleks anda neile väike ülesanne: lasta kampaania raames välismaalasel filmida või pildistada ennast koos eestlase, kultuuriobjekti, raamatu või millegi muuga ja lisada juurde ka üks eestikeelne lause, kasutades selleks eestlase abi,“ andis Katrin lühikese ülevaate projektist veel enne idee esitlemist žüriile.

Loe veel

Lõimumine on oluline ja see tuli kindlasti välja ka esitatud ideedest. Integratsiooni Sihtasutuse poolt välja pandud 3000-eurone auhind oli siinkohal kindlasti ka äärmiselt motiveeriv tegur. See eriauhind otsustati üle anda tiimile “The Game”, kes töötas välja humoorika ja faktidel põhineva lauamängu, mida saaksid välismaalased koos oma eestlasest töökaaslastega mängida ja seeläbi õppida uusi asju eesti ja siin elavate inimeste kohta. Sama tiim pälvis eriauhinna ka loomemajanduse arenduskeskuselt Loov Eesti, milleks on koht ainulaadses veebipõhises arendusprogrammis PESA.

Hulgaliselt oli eriauhindu ka järgmistelt toetajatelt ja partneritelt: Estban, Prototron, Ajujaht, Tieto, Startup Estonia, Digix, Ergo, Avokaado ja Teder.

14.-16. septembril juba kuuendat korda toimunud 48-tunnise loomemajanduse arendusmaratoni teemaks oli sel korral Creative Tech – loov tehnoloogia, tehnoloogiline loovus, lõimumine ja füüsilised tooted, pannes ka rõhku ringmajandusele ja nn zero-waste ärimudelitele. Lai valik teemasid tõi kohale erinevate valdkondade loomeinimesi, tudengeid, disainereid, IT-mehi ja naisi, ettevõtjaid ning teisi huvilisi.

Kuues Loomehäkk sai teoks tänu suurepärastele partneritele, mentoritele, žüriiliikmetele ja loomulikult ideedest pungil osalejatele. Varsti on aeg juba uusi ideid küpsetama hakata. Hakkame sättima!

Loomehäkk on Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel osa ettevõtlusprogrammist Edu ja Tegu, mille eesmärgiks on edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Loomehäkki rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalarengu Fondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest.