Loov Eesti kutsub Euroopa start-up´e e-teenuseid arendama

Avalitke teenuste häkatoni ja Latitude59 pitchi võitnud PSII - Personal Sensitive Identifiable Information projekti eesmärgiks on privaatsete isikuandmete avastamine riiklikes dokumendiregistrites. Nemad on juba poolfinaalis.

Loov Eesti koos globaalse ettevõtluskonkursiga Creative Business Cup kutsuvad start-up´e kogu Euroopast esitama uute e-teenuste ja lahenduste ideid Creative Business Solutions eGovernance nimelisel võistlusel. Võistluse finaal toimub 6. oktoobril, Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames peetaval ministrite e-valitsuse teemalisel konverentsil.

“Eesti on Euroopa silmis digiriik, uute lahenduste nimel pingutav progressiivne ja paindlik väikeriik. E-riigi kuvand tekitab meie vastu huvi ja sealt edasi on juba meie teha, kuidas me seda ära kasutame, et huvi muunduks investeeringuteks, töökohtadeks ja üldiseks heaoluks,” on öelnud Kaja Kallas, Euroopa Parlamendi saadik ja Creative Business Cup Estonia patroon.

„Creative Business Cup´i alavõistluse, CBS eGovernance, korraldamise usaldamine Eestile on suur tunnustus – meie e-teenuste maine on Euroopas kõrgel. Maine hoidmiseks peame aga pidevalt pingutama, sest paigalseis nii kiiresti arenevas valdkonnas tähendab tagasiminekut. Ootame kõiki säravate ideedega start-up´e end e-edulugude ajalukku kirjutama,“ rääkis Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Konkursil saavad osaleda start-up´id kogu Euroopast, kui nende pakutav teenus on innovaatiline, avalikus sektoris rakendatav, esitatud idee kuulub esitaja meeskonnale, teenus on skaleeritav ning meeskonna koosseisus on loovisik, et tagada teenusedisaini põhimõtete rakendamine.

Loe veel

Osalemiseks tuleb esitada oma idee www.looveesti.ee lehel. Vajalik on eelnev kasutajakonto loomine YouNoodle keskkonnas.

Parima idee ja meeskonna 5.-6. oktoobril peetavale eGovernance Solutions konkursile registreerimise tähtaeg on 5. september 2017. Võitja kuulutatakse välja Tallinnas, 6. oktoobril, Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames peetaval ministrite e-valitsuse teemalisel konverentsil. Võitja saab võimaluse esineda globaalsel Creative Business Cup finaalvõistlusel Taanis, Kopenhaagenis novembris.

Loomemajanduse info- ja arenduskeskus Loov Eesti on Creative Business Cup´i ametlik esindaja Eestis.

Creative Business Cup (CBC) on globaalne ettevõtluskonkurss, mida korraldatakse Taanis ning millega on liitunud 60 riiki üle maailma. Selle eesmärgiks on tõmmata tähelepanu loomemajandusele ja loovuse rakendamise olulisusele innovatsioonis.

Creative Business Solutions konkursi korraldab Eestis Loov Eesti koostöös e-Riigi Akadeemia, Nordeni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, toetatud Kultuuriministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt ning rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.