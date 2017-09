Loov Eesti ootab alustavaid ettevõtjaid liituma paindliku ja personaalse arendusprogrammiga

Lisaks veebipõhisele õppele kogunetakse PESAs paar korda aastas, et üksteist tundma õppida ja kogemusi vahetada

Sarnaselt eelmistele aastatele alustab ka sel hooajal Loov Eesti 8-kuulise veebipõhise arendusprogrammiga PESA, kus koostöös Eesti juhtivate konsultantidega vormitakse ideest läbilöögivõimeline toode või teenus. Just PESA’st on saanud alguse oma tähelennu mitmed edukad loomeettevõtted, kes tänaseks tegutsevad juba ka välisturgudel.

PESA on ainulaadne veebipõhine arendusprogramm, mille vahendusel saab loomeettevõtja tugiteenuseid oma idee arendamiseks. Professionaalsed koolitajad Anu-Mall Naarits (Eesti Marketingi Instituut), Indrek Maripuu (Neitsijärve Loovusait), tootedisainer Sixten Heidmets ning personaalsed ärimentorid nõustavad ja suunavad toote/teenuse arendamist, üheskoos kaasatakse eri valdkondade eksperte. PESA keskkonda on koondatud info ettevõtlusest, tootearendusest, investeeringutest ja eksportturgudest ning selle teenused on keskkonnaga liitunutele turuhinnast soodsamad.

“Tänaseks on Loov Eesti 2011. aastal algatatud arendusprogrammis PESA osalenud ettevõtteid üle 100. Kuna programm on 90% ulatuses veebipõhine, saab ettevõtja sõltumata ajast ja asukohast oma oskusi täiendada. Vilistlaste hulgas leiab palju praeguseks juba tuntuid tegijaid, näiteks Karl Annus puidust prilliraamidega, keraamik Johanna Tammsalu ja Stella Soomlais nahast aksessuuaaridega,” rääkis PESA programmi koordinaator Kersti Kilg ning lisas, et kindlasti saavad ka sel hooajal mitmed tublid ettevõtted tuule tiibadesse.

PESA inkubatsiooniprogramm kestab 8 kuud ja sinna on võimalik pääseda kuni 20 ettevõttel. Inkubatsiooni lõpuks seatakse siht 50% tooteid Eesti turul müüdavaks arendada ja omada eksporditurgudele sisenemiseks juba esimesi reaalseid kontakte. 2017/2018 aasta programmi oodatakse taotlusi kuni 20. oktoobrini.

Kui toode või teenus on juba turuküps ning soov on siseneda välisturule, ootab Loov Eesti loomeettevõtjaid liituma ekspordile suunatud programmiga PESA+, mis koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorprogrammi. Lisaks külastatakse ühte välismessi. Viimasest messikülastusest.Soome elustiilimessil Habitare saab lugeda lähemalt siit:

Registreerimine ja muu informatsioon - https://pesa.looveesti.ee/

PESA 2017 vilistlaste kataloogi näed siit.