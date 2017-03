Loov Eesti otsib ettevõtet esindama Eestit loomeettevõtete maailmameistrivõistlustel

Konkurss Creative Business Cup (CBC) Estonia otsib innovaatiliste ja loovate äriideedega ettevõtteid esindama Eestit globaalsel ettevõtluskonkursil, mis toimub novembris Taanis, Kopenhaagenis. Eesti võistluse patroon on Europarlamendi saadik Kaja Kallas.

Kopenhaagenis toimuv konkurss on hea võimalus näidata end kuuekümne riigi esindajatele ja investoritele, seeläbi oma ideed rahvusvaheliselt tutvustada ning osaleda kõrgetasemelistel koolitustel. Näiteks 2015 esindas Eestit Sorry as a Service – kliendi hoidmise teenust arendava ettevõte juhid arvati maineka majandusajakirja Forbes 30 tuleviku juhi hulka.

„Ootame konkursil osalema kõiki ettevõtteid, kelle ambitsioon on jõuda rahvusvahelisele turule oma innovaatilise toote või teenusega. Kuna Creative Business Cup on mõeldud loomesisendiga ettevõtetele, on oluline, et meeskonda kuulub loovisik,“ selgitas Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Kolm parimat lülitatakse Balti- ja Põhjamaade ühisesse ettevalmistusvõrgustikku ning neid valmistavad võistluseks ette parimad eksperdid CBC Baltic and Northern Countries Bootcampil, samuti saavad nad osaleda CBC arendusprogrammis, lisadaoma ettevõtte tutvustuse investorite jaoks mõeldud ülemaailmsesse infokeskkonda, osaleda konverentsil ja investorkohtumistel.

Loe veel

Konkursile kandideerimise tähtaeg on 15. mai kell 23.59. Osalemiseks on vaja täita detailne ankeet, kus lisaks isikuandmetele on ülevaade toote/teenuse ideest ja meeskonnast ning ära saata äriplaan aadressile eva@looveesti.ee. Esitatud ankeetide põhjal valitakse välja finalistid, kel tuleb ekspertide paneeli ees oma ettevõtte ideed tutvustada (pitchida) 3 minuti jooksul inglise keeles. Võitja ja kaks finalisti selgitatakse välja 30. mail MELT Foorumil, mis toimub juba teist korda ja mille eesmärk on panna tootjad ning disainerid kõnelema ühte keelt, et tulemuseks oleks parem üksteisemõistmine, eesmärgipärane koostöö ja tugev Eesti majandus.

Loov Eesti on Creative Business Cup esindaja Eestis aastast 2012.