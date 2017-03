Marit Ilisoni edulugu jätkub esitlusega Prantsuse moeföderatsiooni showroomis

Märtsi alguses astuti oluline samm Eesti moe tutvustamisel maailmale – rahvusvahelistes moeringkondades üha suuremat tuntust koguv disainer Marit Ilison kutsuti osalema prestiižika Prantsuse moeföderatsiooni korraldatud uute talentide showroom’i Designers Apartment.

Lisaks Designer Apartmentis presenteeritud Prantsuse moebrändidele saavad alates eelmisest aastast esitlusvõimaluse ka viis välismaist disainerit, kelle unikaalseid signatuurkomplekte näidatakse showroom’i Passerelle sektsioonis. Nende viie õnneliku hulka valiti sel aastal esimese eestlasena Marit Ilison, kes sai rahvusvaheliselt tuntuks 2013. aasta kollektsiooniga ,,Longing For Sleep“. Ilison esitleb näitusel komplekti 2017. aasta teisest kollektsioonist – kaubamärk lansseerib aastas kaks kollektsiooni ning ei märgista neid harjumuspärases kevadsuvi- ja sügistalv-süsteemis.

„Erialane tunnustus niivõrd tähtsa moeorganisatsiooni poolt on minu jaoks väga oluline. Väljapanekul osalemine on meie kaubamärgi jaoks suur arenguhüpe. Veel mõni aeg tagasi poleks ma uskunud, et sama organisatsioon, kes tegeleb Diori, Balenciaga ja Chaneli esitlustega, võiks kunagi toetada ka minu brändi. Olen veendunud, et tegemist on märkimisväärse sammuga ka kogu ülejäänud Eesti moedisainile, sest taaskord saab tõestatud fakt, et loome siin midagi silmapaistvat, kvaliteetset ja konkurentsivõimelist,“ kommenteeris Marit Ilison.

Väljapanek Pariisis, Designers Apartment showroom’is, aadressil 60 Rue de Richelieu, on avatud 8. märtsini.

Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode ehk Prantsuse kõrgmoe, valmisrõivaste ning moedisainerite föderatsioon asutati 1973. aastal ning ühendab üle 100 kohaliku ning rahvusvahelise moeettevõtte. Organisatsiooni eesmärk on säilitada Pariisi positsiooni moepealinnana, korraldada moenädalaid, tegeleda haridusprogrammide ja intellektuaalomandi teemadega ning jõustada värskeid brände. Viimasega on seotud ka föderatsiooni algatatud uute talentide showroom Designers Apartment, mille eesmärgiks on tutvustada noori kaubamärke eriala professionaalidele, tippmoeajakirjanikele ja -sisseostjatele.

Lisainfo:

Marit Ilison on kunstnik, disainer ja ettevõtja, Kristjan Raua kunstipreemiapreemia ja SÄSI noore disaineri preemia laureaat. Tema ainulaadne sosistavaks luksuseks nimetatud lähenemine põimib disaineri kultuurilise tausta ja isiklikud tunded, keskkonnasäästliku disaini ning kontseptuaalse kunstilise lähenemise. 2014. aastal võttis Ilison osa tunnustatud Hyéres’i moekonkursi finaalist, 2014. aastal tituleeriti ta Vogue Talent’iks ning 2016. aastal kajastas Vogue Italia tema tegemisi kui Vogue’i edulugu. Eesti disaineri loomingut on avaldanud teiste hulgas The New York Times, Vogue Paris, Vogue Italy, Elle Italia, VICE, Women’s Wear Daily jt. 2016. aasta suvel lansseeris moemaailma kultusbutiik 10 Corso Como Ilisoni kollektsiooni ,,Longing For Sleep“ Milano moenädalal. Ikoonilisi villamantleid, sisendusjõulisi trükimustreid ning erakordset värvimaailma ühendavat kollektsiooni ,,Longing For Sleep” esitleb Ilison kahel korral aastas Pariisis showroom’is ning see on hetkel saadaval moebutiikides üle maailma Kanadast Lõuna-Koreani. Loovateljeed Marit Ilison Creative Atelier peab Marit Ilison koos venna Peeter Ilisoniga.

Prantsuse moeföderatsiooni kodulehe leiab aadressilt www.modeaparis.com

Showroom’i Designers Apartment kohta leiab teavet aadressilt designersapartment.modeaparis.com

www.maritilison.com

www.longingforsleep.com