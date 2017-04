Neli Eesti galeriid ja kunstnike ühendust esinevad Brüsseli kunstimessidel

Kristina Õllek. Ekraanitõmmis online näitusest "WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / konstanet.com" Konstanetis 2016

19.– 23. aprillini toimuvatel rahvusvahelistel kunstimessidel Independent, Poppositions, ja Art Brussels osalevad neli Eesti kunstnikke esindavat galeriid ja kunstnike ühendust – Temnikova & Kasela, Eesti Fotokunstnike Ühendus (Foku), Rundum ning Budapesti galerii Ani Molnár.

Kolmapäeval, 19. aprillil avatakse 1930. aastate alguses ehitatud modernistlikus Vanderborght hoones mainekas kunstimess Independent. 2010. aastal New Yorgi galeristi Elisabeth Dee ja Londoni kunstivahendaja Darren Flooki koostööst alguse saanud messi hinnatakse galeriide seas eelkõige selle väikse, kuid hoolikalt kureeritud programmi tõttu. Esmakordselt messil osalevalt Temnikova & Kasela galeriilt on väljas Kaido Ole ja Oleg Frolovi teosed, mida ühendab humoorikas lähenemine sellele, kuidas me lähtuvalt enda minapildist ümbritsevaga suhestume.

Samuti avatakse kolmapäeval, 19. aprillil alternatiivne kunstimess Poppositions, kus osalevad nii kunstnike algatusel toimiv projektiruum Rundum kui ka Eesti Fotokunstnike Ühendus (Foku). Eksperimentaalse kunstimessi Poppositions tänavune kunstiline juht on hollandi kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk, kes on lähtunud üleskutsest ‘Don’t Agonize, Organize!’ ja palunud messil osalevatel kunstnikel käsitleda opositsiooni erinevaid vorme. Projektiruum Rundum osaleb messil Kristina Õlleki koha- ja kontekstispetsiifilise installatsiooniga, mis jätkab kunstniku seni kolmeosalist näituseprojekti ‘WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES’ (2016). Foku toob messile eelmise aasta lõpus Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) toimunud Paul Kuimeti isikunäitusel ‘Perpendikulaarne' väljas olevad teosed, mida saadab kirjastuse Lugemik poolt välja antud kunstniku loomingut käsitlev trükis.

Neljapäeval, 20. aprillil avatakse tänavu 35. korda toimuv Art Brussels mess, millest võtab Dénes Farkase teostega osa teda esindav Ani Molnári galerii Budapestist. Art Brussels messil väljas olevate teoste temaatika seostub Dénesi eeloleva isiknäitusega Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM), mis avatakse vaid päev hiljem, 21. aprillil.

Lisaks korraldab arenduskeskus Brüsseli kunstinädala ajal vastuvõtu kohalikele ja rahvusvahelistele kunstikontaktidele. Eesti kunstnike osalemine Brüsseli kunstimessidel on osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistavast üritusteprogrammist, mis annab riigikeskse formaadi kontekstis võimaluse tutvustada rahvusvaheliselt eesti kaasaegset kunsti.

Kunstimessid Independent, Poppositions, ja Art Brussels jäävad avatuks kuni pühapäeva, 23. aprillini.